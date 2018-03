Další herní Tomb Raider už je oficiální, vyjde 14. září

Sice jsme všichni věděli, že další díl herního Tomb Raidera vyjde už letos, ale je milé to mít konečně oficiální. Kromě toho, že se novinka bude jmenovat Shadow of the Tomb Raider a vyjde 14. září na PC, X1 a PS4, však o něm nic nového stejně nevíme.

Jelikož předchozí díl byl kladně hodnocen jak fanoušky, tak kritikou, nepředpokládáme, že by se na hratelnosti něco změnilo. Tipli bychom tedy, že opět půjde o kombinaci otevřených lokací s koridorovými misemi a s velkým důrazem na nenápadný postup. Snad to dopadne lépe než filmové zpracování s Alicií Vikanderovou, které právě vstoupilo do kin (naše recenze zde).