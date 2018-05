Hádanky v Shadow of the Tomb Raider nebudou ve stylu trial & error

Už v září se budeme s Larou snažit zabránit v Shadow of the Tomb Raider mayské apokalypse. Nelze přitom očekávat, že by se třetí díl po restartu série hrál odlišně.

„Vyhýbáme se pasážím ve stylu trial & error, kde musíte nejprve zemřít, abyste pochopili, co se děje,“ poznamenal v PC Gameru k hádankám Vincent Monnier, gameplay director. Namísto toho tak budeme opět manipulovat s různými mechanismy, abychom postoupili dále.

Z dubnového odhalení víme, že ve hře narazíme na dosud největší hub v historii série, a to v podobě skrytého města. Nebude ovšem jediný. Scenáristka Jill Murrayová zmiňuje ještě další význam obrovského hubu: umožní nám prý mayskou kulturu prozkoumat i jinak než prostřednictvím nalezených artefaktů, ale přímo setkáváním s lidmi, kteří tam žijí. Minimálně skryté město bude mít mnohem větší dopad na hratelnost než podobné oblasti z minula, dodává Monnier.

Shadow of the Tomb Raider vychází 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Hra podporuje výkonnější verze konzolí PlayStation 4 Pro a Xbox One X.