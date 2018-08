Nový Tomb Raider umožní nastavit obtížnost soubojů, hádanek a průzkumu

Shadow of the Tomb Raider

Mezi obtížnostmi půjde volitelně přepínat, kromě speciálního stupně Deadly Obsession pro největší tvrďáky, který jak jednou nastavíte, už nepůjde během hry změnit. Takže si volbu dobře rozmyslete.

Souboje

EASY

Zapnutý aim assist

Nepřátelé mají méně životů a udělují méně zranění

Dostatek beden s municí

Zvýraznění siluet nepřátel

NORMAL

Nepřátelé mají standardní počet životů a udělují standardní zranění

Beden s municí je méně

Zvýraznění siluet nepřátel

HARD

Nepřátelé mají zvýšený počet životů, jsou nebezpečnější a Laru rychleji objeví

Regenerace zdraví během bitky je vypnuta

Bedny s municí jsou vzácné

Chybějící zaměřovací kříž

Nepřátelé nejsou při použití Survival Instinctu zvýrazněni

DEADLY OBSESSION

Stejný jako Hard, navíc zmizí HUD, pokud je Lara objevena nepřítelem

Průzkum

Shadow of the Tomb Raider

EASY

Zřetelně vyznačená cesta, kudy lze projít

Dostatek času pro zachycení při skocích

Oheň v tábořištích je zapálený (jsou dobře viditelná)

NORMAL

Bílá barva naznačuje průchozí cestu jen nenápadně

Oheň v tábořištích není zapálený

HARD

Průchozí cesta není naznačena vůbec

Méně času pro zachycení při skocích

Oheň v tábořištích není zapálený

Během průzkumu nelze použít Survival Instinct

DEADLY OBSESSION



Stejně jako Hard

Oheň v tábořištích není zapálený. Pro rozdělání ohně jsou třeba nástroje.

Hru lze uložit pouze v tábořištích

Hádanky

Shadow of the Tomb Raider

EASY

Lara přímo napovídá, jak postupovat

Interaktivní objekty jsou zvýrazněny při použití Surivival Instinctu

Objekty potřebné pro další postup jsou v Survival Instinctu zvýrazněny modře

Benevolentní přístup u hádanek, které vyžadují správné načasování akcí

NORMAL

Lara dává jen obecné rady

Interaktivní objekty jsou zvýrazněny při použití Surivival Instinctu

Běžný čas na reakci u hádanek, které vyžadují správné načasování akcí

HARD a DEADLY OBSESSION

Lara neradí vůbec

Bez použití Survival Instinctu

Zkrácený čas na reakci u hádanek, které vyžadují správné načasování akcí

Shadow of the Tomb Raider vychází 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.