OBRAZEM: Lara se představuje na prvních obrázcích z Shadow of the Tomb Raider

Letošní Shadow of the Tomb Raider slibuje přerod Lary v ostřílenou hrdinku, kterou jsme znali z dílů ještě před restartem série. To zřejmě znamená, že opět bude likvidovat nepřátele jako na běžícím pásu, jen už u toho nebude tak vyjukaná. Podívejte se na první obrázky.