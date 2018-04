Mayská apokalypsa. Sledujte první video z Shadow of the Tomb Raider

V Shadow of the Tomb Raider budeme s Larou zdolávat smrtonosnou mexickou džungli i nástrahy v kobkách. Hlavní cíl? Zachránit svět před mayskou apokalypsou. Ve světle těchto událostí se sympatická hrdinka stane tím, k čemu byla předurčena - Tomb Raiderem. Právě třetí díl z restartované série slibuje, že přerod bude nejvíce patrný. Hlas a pohyby přes motion capture Laře opět propůjčí Camilla Luddingtonová.

Lara bude muset využít džungli ve svůj prospěch, maskovat se blátem a pohybovat se jako stín. Nepřátelé totiž mají převahu nejen počtem, ale jsou i lépe vybaveni.

Čekají nás ovšem i různá prostředí pod vodou, včetně spletitého systému tunelů. Kobky mají být mnohem „děsivější“ - těžko nyní říct, co si pod tím představit. Každopádně se potvrdila jedna ze spekulací a to, že hub v podobě skrytého města má být v historii série největší.

Představen byl i season pass, který zahrnuje sedm dodatečných dobrodružství (nazvány jsou Path) - každé s příběhem, misemi, kobkou, novou zbraní, skillem a oblečkem. První kobka zároveň uvede nový režim kooperace.

Český distributor Cenega nás zároveň informoval o dostupných edicích. Kromě základní se chystá i Croft Edition, jejíž součástí je season pass, tři zbraně a outfity, soundtrack a v případě předobjenávky i 48hodinový předběžný přístup do hry.

Shadow of the Tomb Raider vychází 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One. Hra podporuje výkonnější verze konzolí PlayStation 4 Pro a Xbox One X.