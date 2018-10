Obchod GOG slaví 10 let, rozdává zadarmo skvělého Shadow Warriora 2

Digitálnímu prodeji her již odpradávna vládne Steam, to však neznamená, že by neměl žádnou konkurenci. Tou nejlepší je podle mnohých stránka Good Old Games, neboli GOG, provozovaná polským CD Projektem.

Ne, hraním této hry se rozhodně nic užitečného nenaučíte. Ale zábava je to skvělá.

Z původní platformy pro prodej starých herních klasik se časem stal regulérní obchod nabízející i žhavé novinky. Oproti Steamu má řadu výhod, tou hlavní je zřejmě absence protipirátských ochran.

GOG dnes slaví desetileté výročí a pro své zákazníky si připravil speciální akci. Pokud se do obchodu přihlásíte v příštích 48 hodinách, můžete si přidat do svého katalogu skvělého Shadow Warriora 2 (odkaz na stažení zde) za tu nejlepší cenu, tedy zcela zadarmo.

Aktuálně obchod padá pod náporem nedočkavých hráčů, avšak stačí chvíli počkat. Pokud ještě nemáte na GOG účet, není třeba se ničeho obávat. Registrace je jednoduchá, žádného speciální klienta potřebovat nebudete (i když aplikace Galaxy není špatná, používat ji nemusíte) a po aktivaci vám hra zůstane napořád, takže si ji můžete stáhnout kdykoli v budoucna na jakýkoli počítač.

Dva roky starý Shadow Warrior 2 je pokračováním restartu legendární střílečky postavené na build enginu. Stejně jako tenkrát jde o ryzí brutální akci, jinak je však dvojka po všech stránkách moderní hrou.

„Výborná zábava, která uspokojí jak milovníky zběsilé akce, tak i hráče, kterým není cizí slovní humor na úrovni zvláštní školy a rádi si zavzpomínají na akční filmy z osmdesátých a devadesátých let,“ napsal o hře Petr Zelený v naší recenzi a udělil jí skvělých 90 %. Tady asi není nad čím přemýšlet, ne?

A mimochodem, pokud máte nějaké kamarády, nezapomeňte jim o této nabídce říct, protože hra disponuje vynikajícím kooperační režimem. Pokud je nemáte, nevadí, jde to i bez nich.