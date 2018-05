Prodeje Shadows of the Colossus na PS4 jsou o 70 % větší než na PS2

Vynikající remake klasické hry Shadow of the Colossus (naše recenze) se natolik povedl, že se mu daří ještě více, než původnímu originálu z roku 2006. Ano, hráčů za těch 12 let samozřejmě spousta přibyla, ale více než 70% nárůst asi nečekal ani ten největší optimista. Hra si to však bez debaty zaslouží. A třeba se proto časem dočkáme i remaku jejího předchůdce ICO.

