Kultovní Shenmue vyjde konečně i na PC. A to ještě letos

Shenmue sice často můžete najít ve výběrech nejlepších her všech dob, u nás ji však zná jen málokdo. Je to proto, že byla exkluzivním titulem jen pro herní konzoli Sega Dreamcast. Ještě letos si však tento klenot budou moci vychutnat i současní hráči. Remasterovaná podoba prvního a druhého dílu totiž míří na PC, X1 a PS4, vyjít by měla do konce roku. SEGA tak chce dát lidem možnost, aby si tuhle legendu vyzkoušeli ještě předtím, než vyjde oficiální třetí díl.



Ani chystaný třetí díl nebude žádnou pastvou pro oči.

A na co se vlastně mohou hráči těšit? Především na propracovaný virtuální svět, který žije sám od sebe bez ohledu na hráčovo chování. V jádru jde o originální akční adventuru zasazenou do Číny druhé poloviny 80. let. Vedle řady dobrodružství tu budete muset myslet i na poněkud přízemnější problémy a například dodržovat spánkový režim. „Shenmue je svým způsobem budoucnost videoher nebo spíše jedna z vizí budoucnosti. Jsou tu skvělé nápady, zasloužily by si však trochu lepší realizaci a celkovou soudržnost,“ napsal před 17 lety v naší recenzi Honza Modrák. Tak uvidíme, jestli ji dokážeme docenit i po tak dlouhé době.