Shroud od the Avatar od lorda Britishe zatím neplní očekávání

Richarda Garriot je mezi hráči legendou, vždyť díky své Ultimě Online prakticky definoval žánr MMORPG. Jenže to už nějaký ten pátek bude (pokud vás to náhodou zajímá, tak je to přesně 1084 pátků od data vydání hry) a od té doby jeho sláva poněkud slábne. Nic na tom bohužel nezměnila ani před několika měsíci vydaná hra Shroud of the Avatar, se kterou se pokusil o návrat ke kořenům masivních online RPG světů. Kulantně řečeno se hra příliš nepovedla, od nás v recenzi dostala slabých 40 % a podobného přijetí se dočkala i jinde po světě.

Žádný div, že servery hry zrovna nepraskají pod náporem natěšených uživatelů. Ve skutečnosti je to přesně naopak a její obrovský svět zeje prázdnotou, což je v případě hry pro více hráčů poněkud problém. Na internetu se navíc nedávno objevily zvěsti o tom, že se v týmu Portalarium mohutně propouštělo a o práci přišla celá polovina týmu. To však sám Garriot v rozhovoru pro magazín Eurogamer popřel. Hlavní problém aktuálního neúspěchu nevidí ani tak v kvalitách hry, ale ve špatném marketingu, kvůli němuž není o Shroud of the Avatar prakticky slyšet. To se má proto v blízké budoucnosti změnit.

Hra se prodává po epizodách, zatím máme za sebou pouze tu první. Ale prý se nemusíme obávat, zda se vůbec dočkáme těch zbylých. Tak držíme palce. Na druhou stranu jsme stále ještě nezapomněli na Garriotův předchozí pokus nazvaný Tabula Rasa, jehož osud byl v mnohém podobný.