RETRO: Hororová klasika Silent Hill 2 předběhla dobu. Jak se hraje dnes?

Co je (a co mohl být) Silent Hill

Jen málokterá herní značka si za dobu své existence prošla tak velkými výkyvy popularity a celkové kvality. Inovativní jednička vyšla na začátku roku 1999 ještě na původní PlayStation. Hráči byli tehdy namlsaní ze superhitu jménem Resident Evil 2 a netrpělivě čekali na chystanou trojku. Jenže firma Konami stojící za Silent Hillem si sice vybrala technicky vzato stejný žánr jako jejich kolegové z Capcomu, ale svou novinku pojala výrazně jinak.

Zombíky a nervy drásající akci v Silent Hillu nahrazoval příběh daleko více ovlivněný náboženstvím a okultismem. Ačkoliv i v Silent Hillu jste bojovali s monstry, hra kladla větší důraz na hrůzu z neviděného. Ulice města halila hustá mlha, při prozkoumávání temných chodeb jste se neobešli bez baterky a na blížící se nebezpečí vás upozorňoval hrozivý šum rádia. Kromě toho se hra proslavila i kvalitou filmečků, které byly na svou dobu špičkové. Proslulým se stal i soundtrack, o nějž se v sérii pravidelně stará mistr Akira Yamaoka. Silent Hill se tak brzy stal kultovní záležitostí a hra se díky tomu dočkala i dvou neméně kvalitních pokračování. Po fantastické trilogii však začal Silent Hill pomalu ustupovat směrem k průměrnosti.

Čtvrtý díl s podtitulem The Room byl zajímavý alespoň tím, že jste se ve hře neustále vraceli do zamčeného pokoje, kde se hra přepínala do pohledu z vlastních očí. Poté se vývoj her přesunul z Japonska na západ. Odbočka Silent Hill: Origins pro PSP a PS2 byla hodocena kladně spíše proto, že to byla ucházející hra určená primárně pro hadheld. Ani regulérní ,,pětka“ s názvem Silent Hill: Homecoming sice nedopadla špatně, ale hra byla kritizovaná za nedostatek vlastních nápadů a větší příklon k akci. Značku o něco pozvedl mnohem odvážnější Shattered Memories, který byl primárně určený pro Nintendo Wii. Během hraní jste byli celou dobu neozbrojení a díky pohybovému ovládání dokázala hra zaujmout řadou zajímavých hádanek a originálních mechanismů. Shattered Memories vyšla později také na PSP a PlayStation 2. Zatím poslední velký Silent Hill: Downpour od českého studia Vatra Games sérii bohužel pohřbil. Byl kritizován jak za nekvalitní technickou stránku, tak za důraz na špatně provedené souboje nebo nemotorně podaný příběh. Tu zatím poslední ránu dala sérii otřesná diablovka Silent Hill: Book of Memories vydaná na Playstation Vita.

Značce se nicméně zadařilo na stříbrném plátně a film Silent Hill z roku 2006 s Seanem Beanem dodnes platí za jednu z nejpovedenějších filmových adaptací herní látky. Děj poměrně zdařile kombinoval prvky původních tří her. Film se po šesti letech dočkal i pokračování s Kitem Haringtonem. Úspěch se ale zopakovat nepodařilo a Návrat do Silent Hillu se zařadil k dalším špatným filmům natočeným podle herní předlohy. Rok 2012, kdy kromě druhého filmu vyšly zmíněné hry Book of Memories, český Downpour a zmršená HD kolekce dvojky a trojky pro Playstation 3 a Xbox 360 byl, jak se zdálo, pro sérii smrtící.

Značka se ale málem dočkala velkolepého návratu. Legendární herní vývojář Hideo „Metal Gear“ Kojima na výstavě E3 v roce 2014 šokoval herní svět oznámením, že vedle MGS 5 pracuje na novince Silent Hills s Normanem Reedusem v hlavní roli. Na hře se měl podílet i oscarový režisér Guillermo Del Toro. Demo z pohledu z vlastních očí nazvané P.T. patří do dnešního dne k jedním z nejděsivějších herních zážitků, které mohli hráči u televizních obrazovek zažít. Jenže vše vzalo za své. Kojima byl z Konami vyhozen a kromě předčasně ukončeného vývoje Metal Gear Solid 5, vzaly za své i plány na slibný projekt s Reedusem a Del Torem. Snad nás utěší chystaný Death Stranding, na němž Kojima pracuje ve vlastním nově založeném studiu. Firma Konami, dříve tolik proslulá právě díky značkám jako Metal Gear, Silent Hill nebo Castlevania, se u hráčů propadla na samotné dno popularity. Bohužel se nezdá, že by to její šéfy příliš trápilo.