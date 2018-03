Naučil simíky brát drogy a vydělává na tom 6000 dolarů měsíčně

Populární The Sims jsou vlastně jen virtuální varianta hraní si s panenkami. Patří mezi ty vůbec nejvýdělečnější herní série, a protože skýtají prakticky nekonečné množství zábavy, oblíbily si je miliony hráčů po celém světě.



Někdo chce ve hrách být hrdinou bez bázně a hany, jiný závislým na drogách. A proč ne?

Jenže některým z nich přijde předpřipravený zidealizovaný svět simíků až příliš naleštěný a umělý. Naštěstí pro ně se však najdou kreativci, pro které není žádné téma tabu a poptávku po „dospělých“ tématech ve hře uspokojují neoficiálně, pomocí tvorby uživatelských modifikací. Loni jsme psali o člověku, který se slušně živí tím, že do hry přidává nejrůznější sexuální obsah, dnes si představíme virtuálního dealera.

Díky modu si můžete vyzkoušet i „kariéru“ drogového dealera.

Člověk, vystupující pod s přezdívkou Basemental, dostává přes komunitní službu Patreon přes 6000 dolarů (cca 120 000 Kč) za to, že umožňuje virtuálním postavičkám fetovat. Z původního volnočasové legrácky se modování stalo v posledních 6 měsících jeho hlavní aktivitou. Zatím vytvořil 4 drogy – kokain, marihuanu, MDMA a amfetaminy, do budoucna nabídku plánuje rozšířit. Nikoli ale o heroin, protože prý není dostatečně zajímavý. A co se tedy stane, pokud si jeho mod nazvaný BasementalCC stáhnete?

Zakázané ovoce chutná nejvíce.

Tou nejviditelnější částí jsou nové herní objekty a animace. Simíci nově mohou šňupat kokain, zapalovat bong, podávat si jointa či polykat barevné pilulky. Jenže rychle zjistíte, že tento mod je daleko propracovanější, než by se na první pohled mohlo zdát, a do Sims přidává úplně novou složku hratelnosti. Simíci se totiž mohou na drogách snadno stát závislí, což s sebou přináší kopu starostí navíc. Jak autor modu řekl pro magazín Kotaku: „Hrát se závislými simíky je osina v zadku.“ Mění se jim chování, mají velikou spotřebu peněz a nemohou vykonávat běžné činnosti, jako je práce nebo hygiena. Díky kombinaci s erotickým modem Wicked Whims pak například mohou simíci i prodávat své tělo za další dávku a dokonce jim hrozí i smrt předávkováním.

Neberte drogy! Nikdy nikomu neberte drogy!

Mod však není jednostranná protidrogová agitka a na celou problematiku nahlíží nezaujatým pohledem. Kdyby drogy nepřinášely i nějaké ty pozitivní účinky, nikdo by je přeci nebral. Po aplikaci se tak například dočasně zvyšují položky štěstí a spokojenosti, v některých je pak možné hledat inspiraci pro vykonávání kreativních činností. Jenže stejně jako ve skutečném světě začnou s postupujícím časem negativní dopady jednoznačně přebíjet ty pozitivní.

Přijde vám tento mod nemorální? Není žádný důvod. Stejně jako páchání virtuálního násilí nedělá automaticky z lidí zabijáky, ani BasementCC mod z nich neudělá feťáky. Někdo prostě rád ve svém čase uniká do idealizovaných světů, kde je vše sluníčkově prozářeno, zatímco jiný se rád vydává do těch co nejodpornějších. Díky nim pak člověk lépe docení fakt, že pokud si můžeme hrát počítačové hry, máme se vlastně skvěle.