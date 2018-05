Pirátská akce Skull & Bones byla odložena

Pirátská taktická akce Skull & Bones, která zpracovává bitvy na moři, letos nevyjde. Vyplynulo to z finanční zprávy Ubisoftu, která zmiňuje, že se v obchodech objeví až další fiskální rok. To znamená v období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020.

