Skvělá Subnautica vyjde i na PS4

Podmořská survival hra Subnautica patří k nepříjemnějším překvapení letošního roku (viz naše recenze) a na PC a X1 dokázala oslovit miliony lidí. A spousta jich ještě přibude, protože ještě letos hra vyjde i na PS4 a to dokonce i v krabicové verzi. Přesné datum ještě neznáme, ale podle všeho, by se tak mohlo stát ještě během letních prázdnin.

VIDEO: Subnautica je nejlepší podmořská hra všech dob Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu