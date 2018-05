Sledujte první záběry z mobilní hry Harry Potter: Hogwarts Mystery

Podívejte se na první záběry z připravované mobilní hry Harry Potter: Hogwarts Mystery. Ne, není to TA hra, na níž pracují tvůrci hitu Pokémon Go, ale ta druhá, od losangeleského studia Jam City. Ve hře si vytvoříme vlastního avatara, budeme se učit ve třídách různá kouzla, přátelit se studenty, čeká nás pár voleb a samozřejmě i souboje s magickou hůlkou. Graficky to žádná pecka nebude, na posouzení herních mechanismů jsme zatím viděli jen velmi málo.