Sledujte prvních patnáct minut hraní Shadow of the Tomb Raider

Od nového dobrodružství s Larou nás dělí pět týdnů. Na videu níže se můžete podívat, jak vypadá začátek Shadow of the Tomb Raider. Kromě úvodu do příběhu slouží jako tutoriál, který vysvětlí ovládání. Hra vychází 14. září na PC, PlayStation 4 a Xbox One.