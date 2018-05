Sledujte půl hodiny hraní z taktické hry na hrdiny Mutant Year Zero

Zemi zpustošila nukleární válka, lidstvo vymřelo. Po troskách zaniklé civilizace se pohybují mutanti - někteří vypadají jako humanoidní zvířata, další se více podobají lidem. Z herního hlediska to bude taktická hra na hrdiny, jejíž souboje připomínají Xcom. Půlhodinka hraní níže vám pak dá celkem dobrou představu, jak se Mutant Year Zero hraje. Hra vyjde ještě letos na PC, PlayStation 4 a Xbox One.