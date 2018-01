VIDEO: Horor Slender Man se po herním světě chystá dobýt i ten filmový

Slender Man je fiktivní postava moderní mytologie. Původně jen internetový mem rychle nabyl popularity, a to i díky počítačovým hrám Slender: The Eight Pages a Slender: The Arrival, oblíbeným především u herních youtuberů. Protože sledovat někoho, jak řve strachy u počítačové hry, je zábavné.

Slender: The Arrival patří mezi ty vůbec nejděsivější herní horory.

Do povědomí široké veřejnosti se však Slender Man dostal až díky děsivému incidentu z roku 2014, kdy se v USA dvě dvanáctileté dívky pokusily ubodat svoji stejně starou kamarádku proto, aby se mohly stát Slender Manovými služebnicemi.

Nic takového ovšem chystaný film nezpracovává. Po pravdě řečeno to podle traileru zatím vypadá jako obyčejný mysteriózní horor, který sází jen na nechutnosti a lekavé scény. Ale nechme se překvapit, premiéra je naplánována už na květen letošního roku.