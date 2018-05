Služba Xbox Game Pass nabídne exkluzivní hry na Xbox One v den vydání

Služba Xbox Game Pass, která funguje na bázi předplatného a uživateli zpřístupní více než sto her na Xbox One či Xbox 360, bude o poznání zajímavější. Nově se zde totiž objeví všechny Xbox One exkluzivní hry v den jejich vydání. To znamená nejen hry jako Sea of Thives, State of Decay 2 či Crackdown, ale i nové (prozatím neoznámené) díly značek jako Halo, Forza či Gears of War.

Xbox Game Pass