Skvělý dárek pro každého (chlapa)? Retro konzole SNES Mini

S blížícími se Vánocemi se začnou ve společenských, ženských a dalších magazínech objevovat zaručené tipy na dárky pro muže a mezi nimi věci jako drahé manžetové knoflíčky a plnicí pera. Letos by trochu té bezradnosti mohl obohatit kousek, který stojí za pozornost: retro konzole SNES Classic Mini. Není samozřejmě určena jen mužům, ale beru to tak, že na Bonuswebu mají z pohledu skladby čtenářů výraznou převahu.

SNES Classic Mini

SNES Mini je jasná sázka na nostalgii. Loňský NES Mini s hrami z osmdesátek je sice ikonický, s přesahem do populární kultury, pro mě je ovšem SNES Mini mnohem zajímavější. Může za to samozřejmě fakt, že jsem některé SNESové hry ve své době hrál, což požitek zvýrazňuje. Nebo mi zkrátka éra 16bitů více přirostla k srdci.

SNES Classic Mini Hodnocení­: 90 %

Nerad bych rozvíjel klišé o tom, jak si může dnešní mládež „doplnit vzdělání“. Většina z 21 předinstalovaných her je totiž skvěle hratelná i dnes. Jsou snadno pochopitelné, přímočaré, dobře se ovládají. A některé si můžete zahrát i ve dvou u jedné televize, oproti loňskému NES Mini jsou totiž přímo v balení dva ovladače.

SNES Classic Mini SNES Classic Mini

Pro pořádek: v balení je retro konzolka, dva ovladače, kabel HDMI a kabel USB, který slouží k napájení. To není u moderních televizí problém, adaptér pro připojení do elektrické sítě by přesto nebyl na škodu.

Loni se Nintendo ocitlo oprávněně pod palbu kritiky za krátký kabel u ovladače (necelých 80 cm), letos situaci napravilo a kabel má zhruba 140 cm. Když si konzoli trochu povytáhnu ven, je to už použitelné, přesto bych příště uvítal alespoň dva metry.

SNES Mini běží na totožném hardwaru jako NES Mini, a tak nepřekvapí, že se nezměnilo ani uživatelské rozhraní. Není ani důvod, je opět přehledné a svižné. Uprostřed si listujeme hrami, ikonka ovladačů pak naznačí, zda je možné hrát jen sólo, nebo ve dvou. Nahoře je nastavení s trojicí obrazových módů: CRT režim má navodit retro atmosféru, 4:3 mírně roztáhne obraz (jako u starých televizí) a Pixel Perfect zprostředkuje nejostřejší obraz.

SNES Classic Mini

Tlačítko Reset na konzoli slouží právě pro návrat do tohoto menu. Každou hru si zde lze uložit do jednoho ze čtyř slotů, nebo přetočit zpět, což se může u obtížných kousků hodit.

Do menu se opět nelze vrátit prostřednictvím ovladače, je potřeba stisknout tlačítko Reset na konzoli. To je trochu otravné na začátku, kdy si chcete rychle vyzkoušet všechny hry, pak už vám to nepřijde. Možná je to i takový malý trest za to, když chcete přetočit hru zpět. Šlo by to jistě vyřešit přes dodatečné tlačítko na ovladači, což odmítám, nebo elegantněji nějakou kombinací kláves, ale Nintendo to tak zjevně nechce.



SNES Classic Mini SNES Classic Mini

Hry a jejich význam pro herní průmysl jsme na Bonuswebu rozebírali zde. A i když jsem některé hrál později přes emulátor nebo službu Virtual Console na konzolích od Nintenda, nebylo to takové jako teď, když jsem se znovu chopil původního ovladače. Za všechny můžu zmínit třeba bojovku Street Fighter II, která mě takto bavila víc než na Switchi. I v tom je část kouzla SNESu Mini.

SNES Mini

Většina her je skvěle hratelných i dnes, ostatně 2D grafika má tu výhodu, že příliš nestárne. Paradoxně nejméně zajímavý mi přijde tahák v podobě titulu Star Fox 2, který nikdy oficiálně nevyšel.

První díl byl ve své době převratný tím, jakým způsobem zpracovával 3D prostředí. Jenže během vývoje druhého se herní svět změnil, vyšel převratný Doom, blížilo se vydání první PlayStation a Star Fox 2 působil jako relikt z minulosti. Nintendo se tak pár týdnů před vydáním rozhodlo, že hru nevydá. A jako relikt z minulosti působí i teď. Mimochodem, abyste si mohli dvojku zahrát, musíte v jedničce dohrát první misi. Teprve pak se zpřístupní možnost spustit druhý díl. Ale za mě není o co stát.

SNES Mini SNES Mini

Naproti tomu Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Mega Man X a spousta dalších mě baví i dnes. Ty opravdu těžké kousky můžete hrát pořád dokola a naučit se úrovně v podstatě nazpaměť, nebo sáhnete po přetáčení. Obojí je za mě legitimní, s přetáčením se hry stávají přístupné skutečně pro všechny. Sice přetočíte čas, ale pořád musíte danou pasáž zvládnout, a to zase tak snadné není.



SNES Classic Mini

Co trochu zamrzí? Jednak nadsazená česká cena (3 499 korun) a jednak chybějící manuály. Z dnešního pohledu to jsou skoro umělecká díla, a tak by bylo fajn, kdyby byly dostupné přímo na konzoli. Nintendo však šetří každý MB místa úložného prostoru a manuály nabízí pouze on-line. Ostatně podívejte se sami, není to nádhera? Z konzolky jako takové jsem ovšem nadšený. Není nad to zahrát si staré pecky pěkně s původními ovladači. Má to svoje neopakovatelné kouzlo.