RECENZE: Bojovka SNK Heroines: Tag Team Frenzy chce být sexy, ale není

Bojovka od zkušených vývojářů z SNK, kteří stojí za slavnými sériemi mlátiček jako The King of Fighters, Samurai Showdown a Fatal Fury, přece nemůže být špatná, ne? No, bohužel může. Novinka SNK Heroines: Tag Team Frenzy působí už po několika minutách hraní hrozně lacině. Nic proti odhaleným zápasnicím v bikinách. V redakci jsme samí chlapi a například na Dead or Alive nedáme dopustit. Jenže SNK Heroines není ani sexy, ani propracovaná a zábavu nabízí pouze po omezený čas.

Ani Tag bojovku nezachránil

Hra je bojovkou s trojrozměrnou grafikou a dvourozměrnou hratelností. Jde tedy o oblast, které SNK moc dobře rozumí. Bitvy se odehrávají ve složení dva na dva. Ve hře jsou pouze ženské bojovnice, které znalci poznají z nejrůznějších SNK mlátiček.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Zápasy 2v2 máme jako příznivci Tekken Tag Tournamentu rádi, ale ani ony tuto bojovku nezachránily. Při výběru zápasnic si zvolíte útočnici a podpůrnou bojovnici, která jí bude krýt záda. Tlačítkem ZR mezi nimi můžete libovolně přepínat, tedy pokud nedostávají zrovna přes tlamu. Tag není stylový jako u TTT nebo DoA, druhá zápasnice se do arény teleportuje.

Největším rozdílem mezi SNK Heroines: TTF a ostatními bojovkami je ukazatel zdraví a KO. Ten musíte samozřejmě protivnici nadoraz zlikvidovat, ale zápas tím nekončí. Poté totiž musíte použít dorážecí úder.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Používat můžete (díky podpůrné zápasnici) také hodně divné předměty jako třeba lavor, ale jejich přínos je diskutabilní. Samotné zápasy jsou hodně jednoduché. Máme zde silné a slabé údery, chyty a speciální útoky, ale to je tak vše. Blok je navíc divný a neefektivní. Rozhodně tedy nejde o nic, co byste v bojovce nečekali, nebo vás přivedlo do úžasu.

Málo obsahu

A stejně jako vázne zpracování, vázne i obsah. Máme zde příběhový režim o úchylovi jménem Kurki, který unáší sexy zápasnice, sleduje je a ukájí se nad tím, jak proti sobě zápasí. I když to zní možná někomu vtipně, nejde vůbec o zábavný story mód jako v Mortal Kombat X nebo Tekkenovi 7. Ani zdaleka. Pak tu jsou režimy jako versus, online (který skoro nikdo nehraje), survival, trénink a tutoriál – prostě naprostá klasika, která nepřekvapí. SNK Heroines: TTF nenabízejí nic, co by vás posadilo na zadek. I samotných zápasnic je málo. Číslo 14 totiž není takové, abyste jím ohromili hráče bojovek zvyklé na dvojnásobek bojovníků v základu hry.

Tag léčba Pokud byste si chtěli zahrát pořádnou bojovku s tag režimem, našimi favority jsou stále klasický Tekken Tag Tournament a jeho o mnoho novější pokračování. Od druhého dílu nabízí i série Dead or Alive pořádné tagovací orgie. Nemluvě o nekonečné a v recenzi několikrát zmíněné značce The King of Fighters.

Většina zápasnic nás navíc nechala chladnými. Jediná, která trochu vyčnívá zajímavostí, je Terry Bogard. Ano, jde o známého blonďáka ze série Fatal Fury, který prošel ve SNK Heroines: TTF změnou pohlaví. A to je docela sranda, ale o vzrůšu nemůže být řeč.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Průšvih celé hry je, že i když se snaží být sexy, tak příliš není. Jo, obleček školačky nebo policajtky je přitažlivý a viděli jsme ve hře chvíle, které nějakého příznivce anime mohly nadchnout, ale grafika je prostě příliš zastaralá na to, aby většinu mužů a žen tyto zápasnice vzrušily. A je jedno, jestli hrajete v handheldovém módu, nebo v dokovací stanici. Dead or Alive je oproti tomu úplně jiná liga.

SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Zastaralá grafika přitom není to nejhorší. Mnohem větším zlem jsou animace zápasnic, které jsou trhané, sekané a někdy podle nás chybí úplně. SNK Heroines: TTF není hra, u které bychom očekávali a chtěli nějaký realismus, ale to, jak špatně se bojovnice pohybují, je do očí bijící nesmysl. Ale pokud by se vám ale tyto „nádhery“ přece jenom zalíbily, máme pro vás super zprávu. Za získané kredity jim můžete pořídit nové oblečky, doplňky a jejich barevné variace. Některé nejsou úplně špatné, ale opět, DoA to není.

Do výprodeje s tebou

Soundtrack moc cenu rozebírat nemá. Zaujme vás jen tehdy, pokud holdujete J-popu. SNK Heroines: Tag Team Frenzy je jasným titulem, který již pár dnů po vydání směřuje do výprodeje, kam po zásluze patří. Postrádá propracovanost ostatních bojovek od SNK, není sexy, jak se snaží být, a chybí pořádný obsahu.

Pořídí si to jen největší nadšenci do bojovek. Jde totiž o hru, která připomíná více než The King of Fighters jednoduché Super Smash Bros., ale ne tak zábavné. Na Switchi není příliš bojovek, ale i na této platformě najdete lepší kousky včetně starých klasik právě od SNK.