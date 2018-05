V hororu Someday You’ll Return se podíváme do moravských lesů

O zajímavé české projekty poslední dobou rozhodně nouzi nemáme a i pohled do budoucnosti nás plní optimismem. Brněnští CBE software sice svými předchozími hrami, kterými byly adventury Ghost in the Sheet a J.UL.I.A., díru do světa neudělali, ale své příznivce si dokázali najít. Chystaný horor Someday You’ll Return však vypadá o poznání ambiciózněji.

Ve hře se staneme otcem, který se vydává hledat ztracenou dceru. Pátrání ho zavede až do moravských lesů, kde to však vypadá o poznání děsivěji, než si pamatujete z vlastních rodinných výletů.

Sice tu nenarazíme na žádné souboje, ale hra by neměla být jen další walking simulator jako na první pohled podobný Firewatch. Autoři jako inspiraci zmiňují tituly jako Silent Hill, Outlast 2, Resident Evil 7 a Vanishing of Ethan Carter.

Someday You’ll Return by měl vyjít již začátkem příštího roku, a to nejprve na PC a poté i na konzole X1 a PS4.