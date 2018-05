Hra Sonic Mania prodala už milion kusů

Loňský návrat ježka Sonica byl opravdu velkolepý a Eman Svoboda o něm v naší recenzi napsal, že je to nejlepší Sonic za posledních 20 let. A evidentně nejsme jediní, kdo si to myslí, protože hry už se prodalo přes milion kusů. To je pro autory jednoznačný úspěch.

