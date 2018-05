Sony bude na E3 sázet na The Last of Us, Spider-Mana a Death Stranding

Jednu z nejočekávanějších tiskových konferencí na E3 nabídne letos opět firma Sony. Ta se odehraje 12. června ve tři hodiny ráno našeho času a podle všeho se můžeme těšit na nově záběry z her The Last of Us 2, Spider-Man, Death Stranding a Ghost of Tsushima. Tajně však doufáme, že dojde i k nějakému novému odhalení.