Sony na E3 předvedla neskutečné záběry z The Last of Us 2 a Death Stranding

Úvod konference obstaral hudebník Gustavo Santaolalla, takže fanouškům bylo ihned jasné, která hra je čeká jako první. Nebudeme vás napínat, The Last of Us: Part II vypadá tak úžasně, že vyvstává otázka, jak hra vlastně poběží na standardní verzi PlayStationu 4. Úroveň detailů je v demu totiž přímo neskutečná a některá místa hraničí až s fotorealismem. Voda, bahno, vegetace a spousta dílčích animací včetně mimiky postav během soubojů – všechno působí naprosto přirozeně.

The Last of Us: Part II

Je přitom zajímavé, jaké má grafická stránka důsledky. Už při sledování jednotlivé zbraně působí hrozivějším dojmem a všechny zásahy jako by více bolely. A při pohledu na šokující brutalitu se budete mít nutkání dívat jinam. Bohužel stále nevíme, kdy hra vyjde. Absence dat vydání spousty her bylo největší nepříjemností celé konference.

Následovaly informace ohledně stříleček, u nichž Sony vlastní nějakou formu exkluzivity. Call of Duty: Black Ops 3 bude tento měsíc zdarma všem majitelům účtu PlayStation Plus. Kdo si předobjedná Black Ops 4, získá do trojky remastery čtveřice oblíbených map, které se objeví i v letošním ročníku Call of Duty. Asi to má co dělat s tím, že Black Ops 3 a Black Ops 4 jsou od sebe vizuálně k nerozeznání. Emocionální upoutávky se dočkalo i chystané rozšíření Forsaken pro Destiny 2, ta to bude mít ale příští rok v konkurenci Anthem a Division 2 velmi těžké.



Následovalo demo exkluzivní samurajské akce Ghost of Tsushima od tvůrců série InFamous a i zde vizuální stránka vyrážela dech. Kromě překrásné krajiny zaujaly šermířské souboje i kradmý postup a nenadálé útoky na nic netušící nepřátele. Ani zde se brutalitou nešetří a kvidění byly i useknuté končetiny.

Ghost of Tsushima

Vzhledem k tomu, že se na konferenci dočkalo traileru také pokračování samurajské hardcore řežby Nioh a ještě stále máme v živé paměti odhalení Sekiro: Shadow Die Twice, je sympatické vidět prostředí feudálního Japonska takto v kurzu, navíc ve špičkové podobě.



Oznámení se dočkala i futuristická akce Control od studia Remedy majícího na svědomí hry jako Quantum Break, Alan Wake nebo první dva díly Maxe Paynea. Hra silně připomene prvně zmíněný titul. Remedy na Playstation zavítá poprvé po dlouhých letech, kdy studio vytvářelo hry pouze pro Xbox a PC.

Ohromných ovací se dočkal první trailer na remake druhého Resident Evilu s Claire a Leonem v hlavních rolích. Dlouho očekávaná kultovní zombie akce vyjde 25. ledna příštího roku.

Následovala ukázka hry Trover Save the Universe od tvůrce seriálu Rick & Morty, po níž přišlo na řadu další překvapení v podobě nového traileru na Kingdom Hearts 3. Ten poprvé představil svět Pirátů z Karibiku, který ve hře nebude chybět. K vidění byly postavy známé z filmů, které jsou vizuálně k nerozeznání od skutečných herců. Doporučuji podívat se i na první trailer z konference Microsoftu - Kingdom Hearts 3 vypadá díky své rozmanitosti zcela unikátně. V krátkém traileru nám bylo připomenuto, že pouze na PlayStationu 4 jsou k dostání i předchozí díly v remasterované kolekci. Hra vyjde 29. ledna příštího roku.



Poté přišla řada na dlouho vyhlížený Death Stranding od tvůrce série Metal Gear Solid Hidea Kojimy. Mysteriózní hra je stále zahalena tajemstvím, ale po dnešku už o něco lépe víme, co vlastně čekat. Zaujme především ztvárnění postapokalyptického světa hry, který je v podání Death Stranding opravdovou pustinou připomínající doby, kdy lidstvo ještě nebylo na světě.

Death Stranding

Hlavní hrdina, kterého ve hře ztvárnil herec Norman Reedus, hraje v tomto světě roli jakéhosi poslíčka. Plíživé pasáže nápadně připomenou Metal Gear Solid a osobitý rukopis tvůrce. Trailer stojí za to.



Konferenci zakončila parádní ukázka z hraní Spidermana, který vychází již 7. září. Pasáž z vězení připomněla arkhamovského Batmana a dala vyniknout bojovému systému a akrobatickému pohybu hlavního hrdiny. K vidění byla pětice záporáků. Kromě ústředního padoucha, kterým je Mr. Negative, jsme poprvé viděli Scorpia, Rhina, Electra a Vultura. I tato exkluzivita vypadá parádně.

Sony nabídla výrazně kratší konferenci než konkurenční Microsoft, ale jednotlivé prezentace byly o to působivější. Absence dat vydání obzvlášť v případě Death Stranding a The Last of Us 2 nicméně už docela leze na nervy. Možná se ale ještě něco dozvíme v průběhu výstavy.