Sony slibuje do začátku E3 každý den nové oznámení

Středa 6. června (17:00)



Oznámení nové hry na PlayStation 4 s podporou virtuální reality PlayStation VR

Čtvrtek 7. června (17:00)



Oznámení data vydání připravované hry od Worldwide Studios (mohl by to být jeden z následujících titulů: Days Gone, Dreams, Gran Turismo, Ghost of Tsushima)

Pátek 8. června (17:00)



Oznámení nové hry na PlayStation 4

Sobota 9. června (17:00)



Oznámení nové hry na virtuální realitu PlayStation VR

Neděle 10. června (17:00)



Detaily o „očekávané hře, která vyjde na PlayStation VR“

Tiskovka Sony začne v úterý 12. června ve tři hodiny ráno našeho času. Těšit se můžeme na nové záběry z her The Last of Us 2, Spider-Man, Death Stranding či Ghost of Tsushima. Bezprostřední první dojmy z hraní vám zprostředkuje náš zpravodaj Honza Srp.