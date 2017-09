Sony oznámilo nové hry na Playstation, některé potěší i PC hráče

V rámci výstavy Tokyo Game Show se firma Sony snaží předvést před domácím publikem v co nejlepším světle a pořádá opulentní tiskovou konferenci, která si s ničím nezadá s tou, která byla vidět na letošní E3. Na její záznam se můžete podívat na následujícím videu.

Pokud však nemáte zbytečnou hodinu života nebo náladu na japonský rap, dovolte mi vybrat to nejzajímavější. Spousta titulů totiž není pro náš trh příliš relevantní a byť začínám poslední dobou japonským hrám přicházet stále více na chuť, ne všechny představené kousky si zaslouží vaši pozornost.

Tou největší peckou je zřejmě oznámení hry Left Alive od Square Enixu. Tuto akční survival střílečku vyvíjí tým kolem Shinji Hashimota, který má jinak na starosti značku Final Fantasy. Atmosférický trailer ukazuje, že se hra bude odehrávat v postapokalyptické budoucnosti, vyjde příští rok a pozor: dokonce i na PC.

VIDEO: LEFT ALIVE - Announcement Teaser Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Další hrou, kterou si zahrají i hráči na počítačích, je už dříve oznámený Monster Hunter World, který konečně dostal datum vydání. Tím bude 26. ledna příštího roku a nový trailer vypadá skvěle.

Další jména už však budou jen exkluzivně pro platformu Playstation a jde o remaky klasických her. Ještě dnes si můžete koupit remake Final Fantasy IX, milované klasiky z roku 2000. Ta byla obohacena o spoustu moderních vychytávek, jako je například auto-save, podpora trofejí, možnost zvýšit tempo hry a další funkce.



Remasteru se dočká také Zone of the Enders: The 2nd Runner a to rovnou s podporou virtuální reality. Vyjde už na jaře příštího roku, ale jestli se dočkáme i verze pro západní trh, není stoprocentně jisté.

Nový trailer také dostal připravovaný remake Shadow of the Colossus, který minimálně po grafické stránce vypadá fantasticky. Ještě více než od vizuálního zpracování si však slibuji od přepracovaného ovládání, protože to byl ten hlavní důvod, proč jsem původní hru z roku 2005 nikdy nedohrál.

Teď ještě kde vzít na všechny ty hry čas, co?