Soudce v USA potrestal teenagera zákazem hraní násilných počítačových her

Americký student z chicagského předměstí Roselle se ocitl před soudem za hodně nepovedený pokus o vtip. Pomocí aplikace Snapchat totiž zveřejnil krátké video, v němž hraje blíže nespecifikovanou násilnou hru a doprovodil ho komentářem, že „pokud všichni konečně nepřestanou mluvit o střílení ve školách, sám jedno takové provede.“

Reagoval tak zřejmě na facebookovou debatu, která se rozhořela po nešťastné události z minulého měsíce, kdy bývalý student střední školy v Parklandu na Floridě postřílel 17 lidí.

Úřady „vtipálka“ obvinily z vyhrožování, ale soudce Robert Anderson nad ním projevil shovívavost. Studenta tak po jedné noci strávené v zařízení pro mladistvé propustil do péče rodičů s jedinou podmínkou: mladý muž má zákaz hrát jakékoli videohry obsahující násilí.

Kdo bude tento zákaz bude kontrolovat, jaká je podle soudu definice násilných her a co se stane v případě, že mladík tento zákaz poruší, není známo, podle deníku Chicago Tribune však prý soudce řekl, že nenásilné Mario Kart si může hrát zcela podle libosti.

Doufejme, že stejnou míru nadhledu předvede i Donald Trump, který plánuje sejít se zástupci videoherního průmyslu v reakci na nové případy střelby ve školách. S kým se však konkrétně plánuje setkat,není jasné, protože organizace ESA (Entertainment Software Association), která sdružuje většinu „velkých hráčů,“ jako jsou například Electronic Arts, Nintendo nebo Take 2, prý žádnou pozvánku nedostala.

White House Press Secretary Sarah Sanders says Trump will be meeting with the video game industry after talks about school safety and gun control pic.twitter.com/VzQeiygvk0