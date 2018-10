Slušná porce zábavy a Geralt k tomu. Soul Calibur VI má co nabídnout

Trvalo šest let, než série Soul Calibur přišla s pokračováním. I když slovo pokračování není úplně přesné, protože Soul Calibur VI je takzvaným „soft rebootem“, což znamená, že neignoruje veškeré události z předchozích her, ale současně je v některých případech upravuje.

Soul Calibur VI

Nicméně se nemusíte bát toho, že bychom byli ochuzeni o standardní příběh o mocném meči, hrdých bojovnících, drsných záporácích, prostě o všem, na co jsme u série Soul Calibur zvyklí.

Samozřejmě i herní jádro zůstává stejné. Jde o bojovku ve 3D, ve které kromě bijců hrají hlavní roli zbraně.

Ovšem, bylo jasné, že tvůrci budou chtít vyrukoval s nějakými novinkami, aby nebyli obviněni, že usnuli na vavřínech a neexperimentují s herními mechanismy. Proto jsme se dočkali například přídavku známého jako Reversal Edge.

Kdo se bude rvát? Jak bylo v recenzi řečeno, v základu nabízí hra dvacet postav. Sedmnáct už známe, tři jsou nové. V budoucnu by pak měli přibýt další bijci. A o kom je tedy řeč? Již známé postavy: Astaroth, Cervantes, Inferno, Ivy, Kilik, Maxi, Mitsurugi, Nightmare, Raphael, Seong Mi-na, Siegried, Sophitia, Taki, Talim, Volda, Xianghua a Yoshimitsu Nováčci: Azwel – Jedním z nováčků je padouch Azwel, který využívá magické rukavice. Ty mu umožňují vyvolávat různé zbraně. Grøh – Ne zrovna usměvavý bojovník sází na tyč se dvěma ostřími. Tu je možné rozdělit na dva meče. Je to spíše rychlá a pružná postava, než aby to byla hora svalů sázející na brutální sílu. Geralt z Rivie – Hlavní hvězdu Zaklínače asi netřeba představovat. Geralt skvěle ovládá meče, ale není mu cizí ani trocha magie. Stažitelné postavy: Zatím bylo oznámeno jen to, že se dočkáme Tiry, další jména prozrazena nebyla.

Soul Calibur VI

Jde o prvek založený na systému kámen-nůžky-papír, kdy dojde ke zpomalení času, a vy musíte použít útok, který přebije soupeřův úder.

Reversal Edge sice sází na štěstí, protože si prostě musíte tipnout, co asi udělá soupeř, ale to neznamená, že to není zábavný aspekt a taktika také hraje určitou roli. Například je důležité rozhodnout se, kdy a zda vůbec Reversal Edge aktivujete, protože vám sice může výrazně pomoci, ale také vám může uškodit.

Pro zkušené i nováčky

Upraven byl prvek známý jako Soul Charge, kdy si hráč nabíjí ukazatel energie a když jí má určité množství, je mu dovoleno aktivovat velmi silný (a vizuálně lákavý) útok. Případně je možné energii ze Soul Charge využít i jinak, například mít dočasně účinnější údery.

Soul Calibur VI

Soul Charge není v sérii úplnou novinkou, ale u šestého dílu byl přepracován, takže je lehce přístupný, ale současně jde o důležitý prvek, který může rozhodnout o výsledku zápasu. Bojový systém se dočkal i dalších změn, ale většina z nich není až tak zlomových, což asi ani není potřeba. Hlavní principy fungovaly v minulosti docela dobře, tak proč je překopávat od základu?

Sympatické je, že je bojový systém dostatečně komplexní, aby si ho užily zkušené „mlátičky“, ale současně základní mechanismy jsou natolik přístupné, že je Soul Calibur VI oním typem hry, který vytáhnete, když se zastaví pár kamarádů, a můžou začít hrát, i když v životě neviděli žádnou bojovku.

Spíše pro jednoho hráče

Soul Calibur VI

Pokud jste nováčkem, ale nechcete jen náhodně bušit do tlačítek, šestý Soul Calibur nabízí tutoriály, které vás zasvětí do principů hry. Ta vás nenechá na holičkách. Dobře se o vás postará a nabídne vám hodiny a hodině zábavy a to především, pokud se nechcete věnovat hře pro více lidí.

Zatímco mnozí z kolegů se víc a víc soustředí na multiplayer, Soul Calibur nenechá ve štychu „samotáře“. Obsahuje hned dva velké příběhové módy, Soul Chronicles a Libra of Souls.

Soul Chronicles je víceméně klasická příběhová kampaň, kde ovládáte několik předem určených postav a pomalu odhalujete více a více z příběhu, který je kýčovitě zábavný.

Libra of Souls také nabízí děj (z jiného úhlu než Soul Chronicles), ale svého bijce si vytvoříte sami. Editor postav nabízí docela dost možností. Svou kreativitu jistě uspokojíte.

Soul Calibur VI

Nebudu zastírat, že mě Libra of Souls nejdříve ukrutně nebavil. Na začátku je zdlouhavý, ukecaný (což u bojovky dost narušuje tempo) a prostě nezáživný. Ale když přežijete prvních pár kapitol, tak si vás pravděpodobně získá díky množství zajímavých misí a RPG prvkům (zvyšování úrovně, získávání nových zbraní atd.). Ale budete se muset smířit s tím, že příběh v Libra of Souls není servírován úplně strhujícím způsobem.

K dispozici je i pár dalších módů, ale jsou to většinou klasiky jako je tréninkový nebo arkádový režim. Ty neurazí, ale ani nenadchnou.

Ve srovnání s hrou pro jednoho člověka působí multiplayer dost chudě. Samozřejmě si můžete zahrát jak u jedné konzole, tak online. V tomto ohledu ale žádné překvapení nečekejte (tedy možná vás zaskočí, že někdy chvíli trvá, než je vám nalezen soupeř). K dispozici jsou v podstatě jen hodnocené a nehodnocené zápasy. Je zřejmé, že multiplayer není tím, na co se Soul Calibur VI primárně zaměřuje.

VIDEO: Zaklínač Geralt bude jednou z postav v bojovce Soulcalibur 6

Čím víc efektů, tím více Adidas

Soul Calibur je vizuálně přitažlivou hrou. Animace postav jsou povedené a je tu spousta pestrobarevných efektů. Oči dostanou to, co si žádají. Je pravda, že některé arény jsou dost nudné a neoriginální a také se občas dočkáte toho, že se hlavy nebo jiné části těl „zaboří“ do pevné podlahy, ale jinak je obrazová stránka v pořádku.

Stejně tak zvuky a hudba. Dabing některých postav není úplně ideální, ale se zvukovou stránkou jsem neměl větší problém a muzika mě velmi potěšila.

Postav je dvacet (17 původních, tři nové) s tím, že jsou přislíbeny další. Není to úplně nejvyšší číslo, konkurence často v základu nabízí větší množství bijců. Ale i tak můžu říct, že si z oněch dvou desítek snad vybere každý. A to i fandové Zaklínače. Asi netřeba připomínat, že hostující postavou je tentokrát Geralt z Rivie a do hry docela dobře pasuje.

Soul Calibur VI nezmění sérii od základu, ale je to kvalitní přírůstek, který vdechl značce nový život. Trpělivost se vyplatila, fandové bojovek by měli být spokojeni (pokud nevyžadují hlavně propracovaný multiplayer) a jestliže jste nováčci, tak s šestkou také nesáhnete vedle.