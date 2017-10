Autoři South Parku hledají do své hry ten nejlepší zvuk prdu

South Park: The Fractured But Whole ještě ani nevyšel, ale už několikrát nás v redakci dokázal rozesmát. Naposledy, když tvůrci oznámili, že obtížnost bude závislá na barvě hrdinovy kůže. Zjednodušeně řečeno, čím bude vaše postava tmavší, tím těžší hra bude.

Vývojář prdů je zřejmě jednou z nejdůležitějších funkcí v týmu pracujícím na novém South Parku.

Autoři však sázejí i na mnohem přímočařejší a „fekálnější“ humor, jak ukazuje nejnovější reklama, která zřejmě vstoupí do historie herního marketingu. Vypsali totiž soutěž o to, komu se podaří ze sebe vymáčknout co nejlépe znějící pšouk. Vítězný výtvor pak bude zvěčněn v samotné hře.

Celý trailer je koncipován jako parodie na televizní „talentové“ soutěže a ač je pouze dvě minuty dlouhý, náladu vám zvedne na celý den.

Pokud si tedy v oboru flatulace dostatečně věříte, zkuste do 16. října poslat na stránku IamTheFart.com video svého výkonu. Vítěz obdrží letenky do San Franciska, možnost popovídat si s tvůrci hry a především svým uměním zásadně přispět k celkové kvalitě hry.