V květnu vyjde vylepšená verze Space Hulk: Deathwing

Akční řežba Space Hulk: Deathwing v roce 2016 prosvištěla herním světem bez větší odezvy. Její autoři se však nenechají snadno odradit a zkusí to ještě jednou. Enhanced Edition, která vyjde 22. dubna, nabízí řadu drobných vylepšení a nový dodatečný obsah. Nic však nenasvědčuje tomu, že by to tentokrát mělo dopadnout jinak.