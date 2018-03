Stahujte zdarma akci Spec Ops: The Line na PC, čas máte do soboty

Hru si na stránkách Humble Store přidáte do košíku a namísto placení kliknete na tlačítko „Get it for free!“. Pokud už máte provázán účet s digitální distribucí Steam, vyzvednete si přímo na stránkách Humble kód (odkaz přijde i na e-mail), který posléze aktivujete na Steamu.

Akce končí v sobotu v 19:00

Spec Ops: The Line hráče zavede do alternativní Dubaje, kterou zničily neustálé písečné bouře. Hra přináší kromě skvělé akce s povedených krycím systémem i morální volby, které vedou k jednomu ze čtyř konců.

„Zachráníte zloděje, nebo vojáka, který mu vyvraždil rodinu? A co osobnější dilema. Popravíte dav muslimů, který vám právě zabil parťáka, nebo je necháte jít? Všechna rozhodnutí ovlivňují vývoj hry,“ napsali jsme v dobové recenzi.