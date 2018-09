Spider-Man je nejrychleji prodávaná hra letošního roku

Akční hra Spider-Man, která vyšla exkluzivně na PlayStation 4, láme rekordy. Data se týkají pouze Británie a krabicových prodejů, nicméně srovnatelná čísla ukazují, že je to velký hit.

Start Spider-Mana je totiž úspěšnější než střílečka Far Cry 5, která dosud držela titul nejrychleji prodávané letošní hry a hlavně vyšla na více platforem. Co se týče exkluzivit na PlayStation 4, úvodní prodeje Spider-Mana jsou téměř dvojnásobné oproti dubnovému hitu God of War. A do třetice, je to nejrychleji prodávaná hra v historii Marvelu.