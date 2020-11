RECENZE: Spider-Man: Miles Morales je skutečným superhrdinou nové generace

Videoher se Spider-Manem je více, než bychom dokázali spočítat. Proto se o to ani nebudeme snažit. Dva roky starý Spider-Man pro PlayStation 4 vyčníval nad většinou předešlých titulů především grafikou, hollywoodskou výpravou, slušnou životností a v neposlední řadě hratelností. Osobně si ale nemyslím, že šlo o nejlepší videohru s pavoučím mužem všech dob. Mým favoritem, na kterého mám dodnes krásné vzpomínky, je Spider-Man: Shattered Dimensions.

Ale zpátky k Spideymu ročník 2018, ve kterém se kromě celé řady známých postav z komiksu objevil ve vedlejší roli také Miles Morales. Tento sympatický mladík s afroamerickými a portorickými kořeny vyrůstal od dětství v Brooklynu a nyní se přestěhoval do Harlemu, takže má k New Yorku silný osobní vztah. Stejně jako Peter Parker byl kousnut geneticky vylepšeným pavoukem, takže vzápětí získal superschopnosti.

Ještě více schopností, než má Peter Parker

A to ne jen tak ledasjaké. Do vínku jich po chramstnutí členovcem dostal ještě více než slavnější Spider-Man před ním. Miles se brzy seznamuje s Peterem, který se stává jeho mentorem. Ale i supehrdinové potřebují dovolenou. Peter odlétá do Evropy po boku své lásky MJ a ochranu Velkého jablka ponechává ještě relativně nezkušenému Milesovi.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Samozřejmě netrvá dlouho a New York se stává dějištěm další bitvy. Tentokrát po sobě jdou technologicky vyspělá teroristická organizace The Underground a nadnárodní petrochemická společnost Roxxon Energy Corporation. V ulicích to proto opět vře. Příběh hry rozhodně není kdovíčím výjimečným nebo neokoukaným. Je to jedno velké superhrdinské klišé. Jenže výborný protagonista Miles Morales s tváří i hlasem Nadjiho Jetera utáhne i průměrný příběh. Skvěle mu totiž sekundují vedlejší postavy – kamarádi i maminka. Navíc mají dobře napsané dialogy.

Anglický dabing je špičkový a jak je už u Sony zvykem, hra má profesionální české titulky, které ocení každý našinec. Co se herního stylu týče, jde o tradiční komiksovou taškařici. Miles se houpá napříč New Yorkem pomocí vystřelovacích pavučin, pomáhá spoluobčanům ve vedlejších misích díky aplikaci Váš dobrý soused Spider-Man a samozřejmě bojuje s padouchy.

Narazíte nejenom na vojáky dvou znepřátelených frakcí, ale taktéž dojde i na dostaveníčka s bossy. Bojový systém je stejný jako minule, tudíž zmáknete rvačku i s několikanásobnou přesilou protivníků. Útočit z jedné strany na druhou není s Milesem problém. Jen ty přežité QTE by si hra mohla odpustit. Jak jsme už navíc zmínili, nový Spider-Man má oproti Peteru Parkerovi zvláštní schopnosti navíc. Jde o Venom bio elektřinu, kterou metá na nepřátele, nabíjí jí elektrická zařízení a zdraví se jí. Přímý konflikt přitom není jediným způsobem, jak se vypořádat s kriminálníky.

Neviditelný Spider-Man

Miles se totiž dokáže na chvíli zneviditelnit. Ke slovu tak přichází kradmý postup, který jsme si vážně užívali. Ze Spider-Mana se tak na chvíli stal Assasssin’s Creed. Stejně jako v minulém díle i nyní si za úspěchy odemykáte nové schopnosti. Týkají se boje, Venomu a maskování. Stejně tak získáváte i nové obleky, kterých není málo a mnohé z nich mají skvělý design. Společně s nimi nezískáte specifickou schopnost, ale modifikátor, který lze přemístit i do ostatních kostýmů.

Peter Parker Remastered Společně se Spider-Man: Miles Morales zavítal na PlayStation 5 i původní Spider-Man včetně DLC The City that Never Sleeps v remasterované verzi. Ta se dočkala nejenom značně vylepšeného vizuálu, ale také nového protagonisty. V roli Petera Parkera nahradil původního herce Johna Bubniaka (23 let), který mu poskytl svou digitální podobu a motion capturing v originále, model Ben Jordan (26). Tento sexy zajda více připomíná Toma Hollanda (24), který je nyní aktuálním Spider-Manem v Marvel Cinematic Universe. Bubniak přitom více vypadá jako Tobey Maguire (45), který zazářil jako pavoučí muž v trilogii Sama Raimiho. V obou verzích videohry dabuje Parkera Yuri Lowenthal (49), který zní o dost mladší, než ve skutečnosti je. V aktuálním spin-offu se původní Spider-Man objevuje pochopitelně s tváří Jordana. Marvel’s Spider-Man - změna vzhledu

Samozřejmě nechybí ani sbírání předmětů po mapě. Tentokrát budete hledat skrýše Undergroundu, časové kapsule a nahrávat hudební beaty. Poslední aktivita nás hodně bavila. Spider-Man: Miles Morales má ostatně parádní soundtrack. Vaše uši bude atakovat chytlavý trap i hip-hop. Vše na první hraní získat nelze, ale nový Spidey se chlubí možností nové hry+. Takže po finálním souboji můžete v hraní pokračovat směle dál.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Vzhledem k tomu, že Spider-Man: Miles Morales není klasickým pokračováním v pravém slova smyslu, ale spíše spin-offem, obávali se mnozí, že půjde o velmi krátkou hru. Chyba lávky! Hlavní děj s několika vedlejšími misemi dokončíte za zhruba 10 až 12 hodin, přičemž dalších pět hodin životnosti získáte, pokud budete chtít splnit zbylé vedlejší aktivity a posbírat vše, co se dá. Obsahu ve hře není rozhodně málo. Jelikož jde o hru nové generace, všechny hráče samozřejmě zajímalo, jak na tom bude nový Spidey z technického hlediska.

Hardware PlayStation 5 – konkrétně SSD – má na svědomí, že ve hře prakticky nepostřehnete nahrávací časy. Než se hra načte poprvé, uplyne asi devět sekund, rozehraná hra se pak načte asi za další dvě nebo tři. To je neuvěřitelný pokrok v technologiích. Graficky je Spider-Man: Miles Morales vizuální extratřídou. Tvůrci New York pokryly sněhem a ve vánoční atmosféře vypadá neskutečně kouzelně.

Grafická nádhera, ale...

Animace postav jsou plynulé, jejich modely velmi detailní, a to včetně jejich propracovaných mimik obličejů. Textury po celém New Yorku jsou nebývale ostré. Jak moc bude hra krásná, však záleží také na vašem rozhodnutí. Na výběr máte ze dvou nastavení. V režimu věrnost je hra nejkrásnější. Sice běží pouze v 30 fps, ale je zapnutý ray-tracing a další vizuální efekty.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Díky tomu má hra realistické odlesky na budovách i v loužích na chodníku a západy slunce jsou o mnoho barvitější. Mód výkon oproti tomu nabízí 60 fps, ale bez všech těch nádherných grafických efektů. Nutno dodat, že dvojnásobná plynulost je při hraní znát. Ne že by se nový Spidey nedal na 30 fps hrát, to není vůbec pravda, ale rozdíl prostě poznáte. Stejně tak je znát, že při 60 fps není hra tak krásná. I tak je pěkná, ale nejde o tak dechberoucí zážitek jako s ray-tracingem. Proto si neodpustíme vyjádření zklamání.

To na hardwaru nové generace nemohli Insomniac Games docílit 60 fps s ray-tracingem? Na takováto „buď, anebo“ nastavení jsme byli zvyklí na PlayStation 4, ale doufali jsme, že na nové generaci se jich zbavíme. Tak snad příště. Využití ovladače DualSense není špatné, vrní často ve správných okamžicích, ale nejde o tak propracovaný hmatový zážitek, který poskytl Astro’s Playroom.

Spider-Man: Miles Morales je celkově zábavnou, propracovanou, očím i uším líbivou supehrdinskou videohrou, která je naprosto ideálním launch titulem pro novou platformu. Pokud jste majiteli konzole PlayStation 5, jde prakticky o povinnost. Jde o nejlepší možný způsob, jak započít hraní na nové generaci. Musíme si ale přiznat, že z herního hlediska nejde o nic nového. Pokud byste novou mašinku od Sony ještě neměli, zoufat nemusíte. Spider-Man: Miles Morales nakonec vyšel i pro PlayStation 4, kde ale vypadá a běží o poznání hůře než na mladší sestřičce.