Nový Spiderman nabídne originálního padoucha i rozchod s Mary Jane

Po loňském nášupu šťavnatých exkluzivit to nevypadá, že by rozjetá Sony ztrácela dech. Hry jako Shadow of the Colossus, God of War, Yakuza 6, Yakuza Kiwami 2, Detroit: Become Human a Dreams by letošní poptávku pohodlně uspokojily, marvelovský Spiderman od zkušeného studia Insomniac Games však vzhledem k popularitě superhrdinovských filmů představuje možná vůbec ten nejtěžší kalibr. Stojí přitom za připomínku, že pavoučí muž má na konzolích Sony Playstation na co navazovat. Spiderman z roku 2000 od Neversoftu a jeho pokračování z dílny studia Treyarch patří k dobovým klasikám, na kterou nedají nostalgičtí fanoušci dopustit.

Ani vývojáři z Insomniac Games nejsou druhořadým studiovým béčkem, který po nocích kutí DLC k megahitům typu Goat Simulator. Insomniaci se do povědomí hráčů zapsali především díky animákové sérii Ratchet & Clank a svou reputaci potvrdili povedenou sci-fi trilogií Resistance a bláznivou městskou akcí v otevřeném světě s názvem Sunset Overdrive.

Ani Spiderman nebude žádnou kolejnicovou akční jízdou, ale pravým open worldem zasazeným do virtuálního New Yorku. Na rozdíl od Sunset Overdrive má být ale aktuální titul se Spidermanem mnohem rozlehlejší, ambicióznější hrou, s níž by se Insomniac rád vyhoupl mezi ta nejrespektovanější vývojářská studia vůbec.



Osm let praxe. Spiderman během hry často vtipkuje, ale teenager to už dávno není.

V kůži pavoučího veterána

Úplní nováčci mohou být každopádně v klidu. Ačkoliv hra bude plná všemožných easter eggů a narážek na marvelovské universum a pod něj spadající „spiderverse“, žádnou přímou návaznost na filmy nebo hry tady nehledejte.

Nebude to ani příběh o začátcích hlavního hrdiny, kde by se Peter Parker svoje superhrdinovské schopnosti teprve učil ovládat. Není to žádný mladý hošík ze střední školy jako v aktuálních filmech s Tomem Hollandem. Právě naopak - ve hře se ujímáte kontroly nad hrdinou praktikujícím své pavoučí řemeslo rovných osm let.

Nemusíte se tedy bát opětovným prožíváním otravné scény se zabitým strýčkem Benem. Neznamená to ale, že by tvůrci na další důležité postavy Peterova života zapomněli – potvrzen byl jeho kamarád Miles Morales, teta May nebo Parkerova životní láska Mary Jane. Poslední zmíněná bude pro hráče obzvláště zajímavá i tím, že jí budete moci v určitých momentech hry ovládat. Nevíme sice, jak přesně budou dané pasáže vypadat, redaktoři Game Informeru ale přišli se zajímavou teorií.

Mary Jane a Peter Parker sice ve hře tvoří tým, už spolu ale nechodí. Na jak dlouho?

Mary Jane je totiž ve hře s Peterovou skrytou identitou dobře obeznámena a s hlavním hrdinou na jednotlivých případech spolupracuje v roli novinářky. Nabízí se tedy teorie, že v situacích, kdy se ujmete role Mary Jane, budete řešit detektivní mise ne nepodobné pasážím z arkhamovských her s Batmanem v hlavní roli. Ať to dopadne jakkoliv, určitě stojí za zmínku i zajímavá informace, že obě hlavní postavy spolu již nějaký čas nerandí. Tipnete si, jestli se k sobě v dojemné scéně na konci hry náhodou nevrátí?

Zajímavé je i to, že ve hře budete moci hrát za Petera Parkera v jeho civilním životě. Game Informer píše, že zmíněné pasáže se trochu podobají klidnějším momentům z Uncharted 4, během nichž jste se bavili interakcí s ostatními postavami a detailně zpracovaným prostředím hry. Jelikož se Peter živí jako vědec, jsem velmi zvědavý, jak zajímavé tyto scény ve výsledku vlastně budou.

Ve hře si zahrajeme za Petera i v jeho civilním životě. Teta May samozřejmě nechybí.

Akrobat jak má být

Ve hrách se Spidermanem v hlavní roli je přirozeně jednou z nejdůležitějších věcí navigace a charakteristicky akrobatický pohyb hlavního hrdiny. Určitě vás tedy potěší to, že právě z této složky hry, byli redaktoři Game Informeru unešení asi nejvíce. Autorům se podle všeho podařilo přijít se systémem, který je jednoduchý i komplexní zároveň a ještě k tomu výborně vypadá.

Ovládání není řešeno tak, že byste po celou dobu drželi jedno tlačítko a analogovou páčkou určovali směr. Takový základ tvoří tlačítko R2, které používáte pro parkur na zemi a houpání se ve vzduchu, dále se stiskem X přitáhnete pomocí vystřelené pavučiny požadovaným směrem, což vám dodá i potřebný „boost“.

Autoři nechtěli hráčům klást do cesty jakékoliv překážky a vy tak budete moci plynule z houpání přecházet do běhu po vertikálních stěnách. Systém přitom neustále bere v potaz vaší rychlost a aktuální pozici, čemuž přizpůsobuje i jednotlivé animace. Jedním ze způsobů, jak nabrat rychlost, je stisknutím tlačítka L3, po čemž Spiderman přejde do volného pádu, z něhož zase pomocí vystřelené pavučiny dokáže plynule přejít ke klasickému přitahování a pohupování mezi mrakodrapy. Podobných vychytávek je ale ještě mnohem víc a výsledek stojí za to. Posuďte sami v přiloženém videu.



Velkým plusem je i to, jak plynule má všechno působit. Po prvním zveřejněném demu se mnozí hráči báli příliš velkého důrazu na quick time eventy, dosavadní dojmy ze hry však podobné obavy rozptýlily. Chválena je i grafická stránka hry a množství detailů, kterých není vzhledem k rozloze hry vůbec málo. Město působí živým dojmem. Na rozdíl od her s Batmanem tak bez problémů narazíte v ulicích na civilisty a obyčejná vozidla. Hra má běžet v 30 snímcích za sekundu na PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro.

Spiderman samozřejmě civilisty nemlátí, zato se s nimi fotí a všemožně laškuje. Nebude chybět ani populární Photo Mode, díky kterému budete moci ze hry pořizovat zajímavé momentky. Vtipně působí i systém rychlého cestování, kdy si pavoučí muž ušetří namáhavou práci jízdou v metru, během kterého civí v narvaném vagónu do mobilu.

Mr. Negative je zatím prezentován jako hlavní zloduch hry. Autoři ale pravděpodobně něco tají.

Pozor na stereotyp

Tvůrci se rozhodně snaží neprozrazovat toho o příběhu hry příliš a s tím souvisí i nejasnosti týkající se hlavních záporáků. Hra začíná dopadením Kingpina alias Parkerova arcinepřítele Wilsona Fiska. Potvrzen byl Mr. Negative, který je v civilním životě filantropickým majitelem humanitární organizace, pro níž pracuje Peterova teta May. Mr. Negative je poměrně neokoukaný zloduch, který je zajímavý právě tím, jak se v něm mísí dobro se zlem. Jeho eventuální dopadení by tak pro město nemělo jednoznačný dopad. Bude ale Mr. Negative skutečně tím hlavním záporákem hry?

Víme totiž, že padoušský Osborn alias Green Goblin ve hře kandiduje na starostu města. Přístup Insomniacu, který se snaží nevyzrazovat toho o příběhu příliš, je každopádně hodně sympatický. Obzvlášť v době, kdy filmový průmysl trpí přesně opačným problémem. Nejistá je i přítomnost ostatních superhrdinů z marvelovské stáje. Ve hře narazíte například na věž s logem Avengers a ambasádu Wakandy, jejíž přítomnost ocení fanoušci Black Panthera. Hra se ale pravděpodobně bude koncentrovat především na „spiderverse“, než že by se snažila toho z Marvelu obsáhnout co nejvíc.

Ani Spiderman zloduchy nezabíjí, ale ciferník jim pavučinou zalepit neváhá

Velcí fanoušci Spidermana jistě ocení i to, že si ve hře budete moci vybírat různé kostýmy, které vám sice propůjčí speciální dovednosti, ty však po odemknutí nebudou na nové kostýmy vázané. Potvrzen byl i systém vylepšování vašich schopností a starý dobrý crafting. Spiderman je sice známý především bojem nablízko, ale autoři do hry zapracovali i další gadgety, kterými půjde nic netušící protivníky zneškodnit. Stylová komba vám dovolí nepřátele obalovat pavučinou ve výskoku, nebo je nejdříve roztočit jako kladiva, a pak je vrhnout na ostatní padouchy. Podobně jako navigace vynikají bitky svojí rychlostí a plynulostí. Kromě pěstí a kopanců využijete všemožné pavučinové gadgety, interaktivní prvky okolního prostředí a efektní dorážecí údery.

V Insomiacu podali rychlé cestování vskutku svérázným způsobem.

Asi nepřekvapí, že ve hře nebude nouze o vedlejší mise, sběratelské předměty i náhodné kriminální aktivity. Tvůrci potvrdili, že mise budou mít nepovinné úkoly nebo challenge, za jejichž splnění získáte více surovin pro výrobu různých zlepšováků. O kvalitě vedlejší misí toho ale však příliš mnoho nevíme. Nezbývá tak než doufat, že tyto aktivity budou dostatečně pestré, zábavné a snad i výpravné. Hry tohoto typu totiž často vyhoří právě na tom, jak moc se podobné mise opakují a jak málo nápadité ve výsledku mohou být. Otázkou je také celková délka hry. Autoři už oznámili, že chystají rozšíření City Never Sleeps, což ale v dnešní době určitě nikoho nepřekvapí. Rozhodně ale potěší, že ve hře nenajdete žádné mikrotransakce.

Spiderman zatím vypadá rozhodně slibně. Snad vývojáři z Insomniacu napodobí kolegy z Rockteady, kterým se v minulých letech povedlo udělat z Batmana nejen ždímačku atraktivní licence, ale také prvotřídní videohru. Jak to nakonec dopadne, se dozvíme 7. září, kdy hra vychází exkluzivně na PlayStation 4.