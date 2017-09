Výrobce spodního prádla udělal hru o správném výběru podprsenky

Japonská firma Wacoal se věnuje výrobě dámského spodního prádla již od roku 1949, to však neznamená, že by zůstala zaseknutá v minulosti. Naopak, při oslovování svých zákaznic využívá všechny moderní technologie a nevyhýbá se ani videohrám.

Hra je bohužel k dispozici pouze v japonštině.

V mobilním titulu Karemin, který je dostupný pro Andrioid i iOS, se ujmete role ženy trpící nespavostí. Stejně jako prý až 20 % zákaznic firmy Wacoal má totiž problémy usnout, protože ji během spánku budí pohyb jejích prsou.

Naše hrdinka se proto zúčastní semináře na téma lepšího odpočinku, kde se postupně seznámí s pěti pohlednými muži. Stejně jako v ostatních v Japonsku tolik populárních „simulátorech seznamování“ (dating sims) v podstatě jen koukáte na hezké obrázky, čtete doprovodný příběh a vybíráním vhodných odpovědí se postupně dostáváte ke kýženému cíli. Tím však tentokrát není sex, ale nalezení správně padnoucí podprsenky.

Těchto 5 expertů vás provede výběrem té správné podprsenky.

Karemin vás poté samozřejmě odkáže přímo do obchodu, kde si můžete pečlivě vybrané spodní prádlo hned koupit. Aplikace je bohužel jen v japonštině, a i když se prádlo této značky prodává i u nás, s lokalizací bych příliš nepočítal. Japonský vztah ke hrám je totiž o dost vřelejší než u nás.

A když už jsme u toho spodního prádla, firma Super Groupies zařadila do své nabídky spodní prádlo inspirované oblíbenými ženskými postavami ze série bojovek Street Fighter. Sice tak úplně neodpovídají tomu, co je k vidění přímo ve hře, ale stejně je to pěkné, nemyslíte?