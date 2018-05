Activision pracuje podle několika zdrojů Kotaku na projektu Spyro the Dragon Trilogy Remaster. Hra by měla být oznámena během března a vydána ve třetím čtvrtletí exkluzivně na PlayStation 4 (s podporou Pro verze). Hovoří se ovšem pouze o roční časové exkluzivitě, podobně jako u velmi úspěšného remasteru Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Ten by se měl letos podívat i na další platformy.

