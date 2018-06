Série Go od Square Enixu končí, prémiový model se nevyplatil

Vzpomenete si ještě na povedené logické hry Hitman Go, Lara Croft Go a Deus Ex Go? Pokud ano a jste zvědavi, kam se série posune dál, máme špatnou zprávu. Podle Patricka Nauda, šéfa studia Square Enix Montreal, žádné pokračování nevzniká. Hry na mobilech a tabletech se posunuly k modelu free 2 play, zatímco placené osloví jen menší skupinu hráčů. A u série Go nebyla tak velká, aby se vyplatilo pokračovat.

Hitman Go Lara Croft Go