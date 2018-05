Zpátky do Černobylu. S.T.A.L.K.E.R. 2 se vrací do výroby

Trilogie S.T.A.L.K.E.R. je jednou z nejvýraznějších herních sérií tohoto tisíciletí. Tyto střílečky v otevřeném světě stály u zrodu popularity tzv. survival žánru, a přestože mají k dokonalosti hodně daleko, dokázaly se nesmazatelně zapsat do srdcí mnoha hardcore hráčů. Po vydání posledního dílu Call of Pripyat v roce 2009 to kolem celé značky začalo být poněkud komplikované.



Nic víc o hře zatím nevíme.

Vývojáři z ukrajinského týmu GSC Game World nejprve oznámili, že populární značku převedou na konzole (v té době PS3 a X360) a poté začnou pracovat na S.T.A.L.K.E.R. 2. Jenže z obou plánů nakonec sešlo a koncem roku 2011 se GSC oficiálně rozpadli. Na jejich troskách vznikli Vostok Games, kteří stojí za free 2 play multiplayerovou variací na Stalkera, nazvanou Survarium.

Aby to nebylo tak jednoduché, o rok později vzniklo studio Union Games, ve kterém údajně našla práci většina z původních zaměstnanců GSC. S tímto tvrzením šla firma žádat fanoušky na Kickstarter o peníze na hru Areal, což měl být pravý duchovní nástupce Stalkera.

Ach ty vzpomínky.

Jenže krátce poté, co se podařilo shromáždit požadovaných 50 000 dolarů (cca 1 milion korun), byla kampaň ze strany Kickstareteru předčasně ukončena. Ukázalo se, že jde o podvod a nikdo z původních GSC v Union Games nefiguroval. Samotní GSC se vrátili k životu v roce 2016, kdy vydali strategii Cossacks 3 (naše recenze).

A teď to po letech dohadů vypadá, že S.T.A.L.K.E.R. 2 nakonec opravdu bude. Na facebookovém profilu šéfa studia GSC Sergeje Grygoroviče se v úterý nečekaně objevil odkaz na stránku www.stalker2.com. Ta je však bohužel na informace velice skoupá a kromě názvu hry a emailové adresy obsahuje jen informaci, že hra bude hotová až v roce 2021. Nezbývá než doufat, že všechny komplikace už mají GSC za sebou a budou mít příští tři roky klid na práci.