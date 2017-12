Další problém pro Star Citizen. Crytek žaluje jeho autory kvůli enginu

Star Citizen nijak neskrývá své ambice stát se tou nejlepší vesmírnou hrou všech dob. Jak se asi dalo čekat, vývoj takového nadčasového díla není úplně nejjednodušší a s nějakými těmi komplikacemi museli počítat i ti nejoptimističtější fanoušci.

Přes všechny komplikace vypadá Star Ciitizen stále skvěle.

Problém však je, že v poslední době o hře slyšíme už jen samé negativní zprávy. Před pár měsíci museli autoři vysvětlovat, na co že si půjčují peníze, když dostali od fanoušků téměř tři miliardy korun (psali jsme tady), minulý týden pak byl zahájen prodej vesmírných pozemků za reálné peníze, a to přesto, že daná funkcionalita ještě ani pořádně nefunguje (psali jsme tady).

A aby toho nebylo náhodou málo, ozvala se nyní společnost Crytek, která autory z Cloud Imperium Games žaluje za neoprávněné využívání jejich CryEnginu. Celá věc je poměrně nepřehledná, protože na začátku vývoje mezi oběma firmami panovala čilá spolupráce a Star Citizen měl být jeden z vlajkových titulů tohoto enginu. Jenže v průběhu času došlo ke změnám a autoři rozhodli vyměnit CryEngine za novější Lumbeyard od Amazonu.

CryEngine už není ten nejlepší engine na světě, ale jen jeden z mnoha.

Crytek nicméně nyní tvrdí, že minimálně některé části hry stále běží na původním CryEnginu. Aby byla situace ještě o něco komplikovanější, Lumberyard je jednou z vývojových větví CryEnginu, a tak soudní experty čeká nesnadný úkol analyzovat zdrojový kód a rozhodnout, která ze dvou znesvářených stran je v právu.

Pokud by se ukázalo, že má Crytek pravdu, byla by to pro další vývoj Star Citizenu vážná rána, protože by se musela spousta již hotových věcí dělat znovu. Jenže už teď má vývoj obrovské zpoždění, podle původních plánů totiž hra měla vyjít už v roce 2014.