Fanoušek prohrál soud s vývojáři hry Star Citizen, peníze mu nevrátí

Ken Lord je jedním z mnoha lidí, kteří uvěřili vizi zkušeného vývojáře Chrise Robertse a přispěli na jeho chystaný vesmírný simulátor Star Citizen. Ten je suverénně nejúspěšnějším herním projektem na poli komunitního financování, k dnešnímu dni vybral přes 190 milionů americký dolarů (více než čtyři miliardy korun).

Původní Robertsovy plány tak nabobtnaly a více než obyčejnou střílečkou má být Star Citizen nejkomplexnější vesmírnou hrou všech dob. Kvůli rostoucím ambicím se však samotný vývoj komplikuje a protahuje, což řada fanoušků těžce nese.

Jednou z těch zbytečných věcí, které autoři do hry přidávají, je pofle mnohých i technologie Face Over Internet.

Ken Lord od roku 2012 na vývoj přispěl celkem 4 500 dolary (bezmála sto tisíc korun), jenže neustálé přidávaní nových funkcionalit se mu už přestalo líbit. Jelikož trpí roztroušenou sklerózou, spoustu věcí, které původně nebyly plánovány a kvůli nimž hra nabírá zpoždění, ani neocení. A tak se rozhodl z celého projektu vycouvat a zažádal o vrácení všech dosavadních příspěvků.

Jenže neuspěl, a to ani u soudu. Vývojáři ze společnosti Roberts Space Industries (RSI) totiž v průběhu let několikrát změnili smluvní podmínky (Terms of Service) a tím, že Lord přispíval postupně, je vždy odsouhlasil. Kalifornský soud tak neměl jinou možnost, než celý případ shodit ze stolu.

RSI si sice připsali vítězství, ale žádného potlesku se za to nedočkali. Naopak, remcání fanoušků je stále hlasitější. I když se Roberts tváří, že vše jde podle plánu a pravidelně zveřejňuje další a další updaty, nálada v komunitě není ideální. Jisté je, že v nejbližší době nemůžeme očekávat žádnou zásadní změnu.