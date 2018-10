Poslední trailer na Star Citizen přinesl autorům další milion dolarů

Poslední upoutávka na příběhovou část připravované hry Star Citizen se kvalitou vyrovná moderním filmovým blockbusterům (viz náš článek z minulého týdne). A nemyslíme si to jenom my, ale evidentně i spousta dalších lidí, kteří po jeho zveřejnění neváhali poslat autorům další spoustu peněz. Star Citizen totiž vzniká jen díky komunitnímu financování, kdy natěšení hráči nekupují hotový produkt, ale stávají se spíše drobnými investory.



Ve Squadron 42 si zahraje i „agenta Scullyová.“

Během prvních čtyř dnů od zveřejnění traileru přibyl na transparentním účtu další milion dolarů, tedy více než 22 milionů korun. Dohromady už lidé poslali za posledních šest let bezmála 196 milionů dolarů (cca čtyři miliardy korun, což je deset tisíc automobilů Škoda Octavia v základní výbavě).

Nezbývá než doufat, že Roberts dokáže tento nesmírně ambiciózní projekt uřídit a my se Star Citizena někdy skutečně dočkáme.