Jste připraveni na betu Star Wars Battlefront 2? Podívejte se na nároky

Beta bude dostupná na PC, PlayStation 4 a Xboxu One, přičemž ti, kteří si hru předobjednají do 30. září, získají vstup o dva dny dříve. Plná verze dorazí 17. listopadu.

Na PC je třeba klient EA Origin, na konzolích si hru stáhnete z PSN Store / Xbox Storu.

HW nároky bety Minimum Doporučená OS 64-bit Windows 7 SP1, 8.1, 10 64-bit Windows 10 Procesor Intel Core i5 6600K / AMD FX-6350 Intel Core i7 6700 / AMD FX 8350 Wraith Paměť 8 GB RAM 16 GB RAM Grafická karta GeForce GTX 660 2GB / Radeon HD 7850 2GB GeForce GTX 1060 3GB / Radeon RX 480 4GB DirectX 11.0 11.0 HDD 15 GB volného místa 15 GB volného místa Konektivita 512 KBPS 512 KBPS

V betě bude k vyzkoušení režim Galactic Assault, konkrétně mapa Naboo: Theed, na níž si půjde po krku čtyřicet hráčů. Ve Starfighter Assault si zalétáme, cílem bude ochránit nebo zničit Hvězdný destruktor.

A režim Arcade možná přijde vhod před tím, než se pustíme do on-line bitev. Do akce se vrhneme buď sami (scénář Hero vs. many s Darth Maulem), nebo s počítačem řízenými spojenci (10 na 10). Na konzolích si půjde přizvat parťáka a hrát na split-screenu.

Nově zveřejněné video pak tvůrci pojali jako celkové představení hry. Chlubí se například téměř třikrát větším počtem lokací, hrdinů a strojů oproti (obsahově značně chudé) jedničce.

První dojmy z hraní čtěte na Bonuswebu zde.