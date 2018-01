Hráči Battlefront 2 preferují temnou stranu síly, hru čekají veliké změny

Electronic Arts se po nešťastném přijetí hry Star Wars: Battlefront 2 snaží, seč mohou, aby si napravili reputaci. Nový obsah vydaný k příležitosti uvedení filmu Poslední z Jediů byl k dispozici všem majitelům hry zcela zdarma a navíc se opravdu povedl. Jak ukázala infografika, bitva o planetu Crait si k dnešnímu dni vyžádala již přes 156 milionů virtuálních obětí.

Lež a nenávist zvítězila nad pravdou a láskou.

Trochu překvapivé je, že se hráči častěji přiklánějí na stranu Prvního řádu než hrdinného odboje, a to v poměru 58:42. Alespoň že z nových hrdinů je daleko populárnější Finn, než Captain Phasma.

Důležitější, než co bylo, je však to, co bude s Battlefrontem dál. Poté co EA ze hry narychlo odstranili mikrotransakce, se mnozí ptají, jestli je současný systém poskytování nového obsahu zdarma dlouhodobě udržitelný. Zřejmě není, protože hru čekají veliké novinky.

Tou největší má být kompletní překopání systému hráčského postupu. Už od samého začátku si hráči stěžují na to,že je příliš pomalý a otevřít si třeba takového Darth Vadera, je záležitost několika týdnů hraní. Díky vypnutí mikrotransakcí je však celý systém alespoň férový a všichni mají stejné podmínky.

Nový mód Jetpack Cargo nabídne rychlé souboje dvou týmů o osmi hráčích.

Jak bude nový systém fungovat, však bohužel ještě není známé a dozvíme se to až v březnu. Což na druhou stranu dává naději, že nepůjde o žádné uspěchané, narychlo splácané nekoncepční řešení.

Kromě této zásadní novinky do hry brzy přibude i rychlý akční mód Jetpack Cargo a pomalu se můžeme těšit i na druhou sezonu. Jestli však i ta přinese novou mapu i obsah pro hru jednoho hráče jako ta minulá, je dosud ve hvězdách.