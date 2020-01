RETROBRAK: Bojovka Star Wars: Masters of Teräs Käsi je vážně Síla

Duely hrdinů a padouchů z vesmíru Hvězdných válek ve formě bojovky zní jako hodně cool nápad. Kdo by nechtěl v roli rytířů Jedi a Sithů šermovat se světelnými meči v arénách? Přesně to samé napadlo i vývojáře z LucasArts, kteří v roce 1996 odhalili na veletrhu E3 historicky první 1 vs. 1 Star Wars mlátičku pro konzoli PlayStation. O rok později tento legendární hvězdný exkrement vyšel.

Solo udělal z Teräs Käsi kánon Bojové umění Teräs Käsi se víceméně objevovalo výhradně v rozšířeném vesmíru Star Wars. Pravý kánon z něj udělal až snímek Solo: Star Wars Story z roku 2018. Hrdinka Qi’ra (Emilia Clarke) ve filmu prohlásí, že ovládá prastaré umění boje Teräs Käsi. To se sice vyskytuje v několika knihách i videohře Star Wars Episode III: Revenge of the Sith, ale buďte si jistí, že ho nerdi znají především právě z legendárně špatné bojovky Star Wars: Masters of Teräs Käsi.

Bojovka Star Wars: Masters of Teräs Käsi se skutečně zapsala do herních análů hnědým písmem. V dobových recenzích to schytala ze všech stran. My se nyní po 23 letech podíváme do jedné předaleké galaxie znovu, abychom zjistili, zda jsou všechny ty pověsti o strašlivosti této hry pravdivé. Spoiler alert: jsou!

Za zničení Hvězdy smrti rána ocelovou pěstí

Děj videohry, která se odehrává mezi čtvrtou a pátou epizodou, je hráčům vysvětlen tradičním úvodem Star Wars, při němž titulky stoupají vzhůru po obrazovce. Hned v nadpisu si lze všimnout chyby. Hra nazvaná A Master of Teräs Käsi namísto množného Masters. Takže, o čem je příběh?

Fórek z paměťové karty Vzhledem k mrzkým kvalitám hry je docela pravděpodobně, že se u hry nejednou zasmějete. Pobavení čeká také každého, kdo se podívá na uloženou pozici hry na paměťové kartě. Na její ikonce se totiž nachází Yoda s boxerskými rukavicemi. No není roztomilý? Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Císař Palpatine chce zatočit s rebely a pomstít se jim za zničení Hvězdy smrti. Nenapadne ho přitom nic lepšího, než vyhledat mýty opředenou zápasnici Arden Lyn, která ovládá téměř zapomenuté bojové umění Teräs Käsi. Těžko vyslovitelný název je ve skutečnosti přepsaný finský výraz pro ocelovou ruku. Arden Lyn má totiž jednu paži robotickou. Jako jediná ze všech bojovníků také nemá zbraň.

SW: MoTK je totiž stejně jako dobové žánrovky SoulBlade nebo Bushido Blade bojovkou se zbraněmi. Jediové a Sithové mají pochopitelně světelné meče, Han Solo má svůj blaster a princezna Leia se ohání tyčí, protože proč ne. V Epizodě VI ji přece chvíli držela, když se převlékla za Boushhe.

Dosah zbraní je různorodý, ty střelné jsou víceméně k ničemu. Vyváženost postav vůbec neexistuje. Jasně, bavíme se o hře z roku 1997, ale to už byl na PlayStation rok venku Tekken 2 a arkádám vévodila dokonce trojka. Samotná hratelnost je pomalé utrpení. Otočit se nebo vstát po zásahu ze země trvá věčnost. Jako by se zápasníci pohybovali pod hladinou oceánu na vodní planetě Kamino.

Útočí, i když k vám stojí zády

Ovládání je toporné a nereaguje přesně. Provést nějaký speciální úder nebo kombosekvenci je nadlidský úkol, který by dal zabrat i čtyřrukému generálu Grievousovi. Tlačítka nereagují správně a mezi jejich zmáčknutím a reakcí zápasníka na obrazovce je otravná prodleva. V potaz musíte při bojích brát také pravidla hry.

Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Hraje se v trojrozměrných arénách, kde se útoky, ale i úkroky můžete dopracovat k ringoutu neboli vypadnutí z ringu, které se rovná okamžité výhře nebo prohře podle toho, jestli hodíte držku vy, nebo protivník. Smířit se však musíte s designovými chybami a bugy. Například s útoky ze vzduchu, kterými vás nepřítel zasáhne, i když přistane za vámi a stojí k vám, ehm, otočen zády.

Retro Síla: Výběr klasik Star Wars videohry mají celkově slušnou pověst. Zásluhu na tom má i celá řada retro kousků. Za vyzdvihnutí toho stojí vážně hodně. Už prastará Super trilogie pro SNES (Super Star Wars, Super Star Wars: Empire Strikes Back a Super Star Wars: Return of the Jedi) je ceněná. Jen se u těchto akčních hopsaček musíte připravit na vysokou obtížnost. Čtyřdílnou FPS/TPS sérii Dark Forces/Jedi Knight (PlayStation, GameCube, Xbox) netřeba představovat. Hodně dobrá je i trilogie Rogue Squadron (Nintendo 64 a GameCube) nebo taktičtější střílečka Star Wars: Republic Commando (Xbox). Těžká pecka je N64 záležitost Star Wars: Shadows of the Empire. Za nejlepší retro pařbu z jedné předaleké galaxie považujeme xboxové RPG Star Wars: Knights of the Old Republic.

Dá se tedy SW: MoTK vůbec hrát? Ano, ale jen jako guilty pleasure pro labužníky, kteří jsou příznivci retro gamingu a Star Wars zároveň. To ale není vůbec nereálná kombinace. Takových jedinců je u nás v redakci asi jako Ewoků na Lesním měsíci Endoru.

Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Hra má totiž stejně jako Síla své temné, ale i světlé stránky. Tou jasně světlou na první pohled je trojrozměrná grafika, která na dobové poměry není vůbec špatná. Postavy jsou podobné předlohám a arény jsou vyloženě pěkné. Bojuje se na Hothu, zmíněném měsíci Endoru, v tuskenské vesnici a Rancorově jámě na Tatooine, Oblačném městě i Carbonitové mrazící místnosti na Bespinu, bažině na Dagobahu či v trůnním sále císaře Palpatina.

Arény na známých planetách

Pozadí jsou velmi živá. K vidění jsou na nich kráčející tank AT-AT, létající sněžný speeder, zuby cenící Rancor, potopený X-Wing, pátrající imperiální sonda nebo zmatený droid R2-D2. Vše navíc doprovází tradičně fenomenální hudba, která zní perfektně, protože byl PlayStation konzolí s CD jako médii. To samé platí o ikonických zvucích jako bzučení světelných mečů nebo palbě z blasterů.

Star Wars: Masters of Teräs Käsi Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Jen hlasy hrdinů jsou trochu legrační, protože je nedabovali herci z filmů. Fanoušci Star Wars si prostě ve hře svoje stoprocentně najdou. My jsme ocenili, že Boba Fett při skoku používá svůj slavný jetpack a že je přítomná jako odemykatelná postava Mara Jade – Lukeova manželka z rozšířeného vesmíru Star Wars Legends.

Nabídka režimů je klasická. V arkádě se hráč utká se všemi základními postavami, aby se nakonec nepřekvapivě postavil samotnému Darth Vaderovi, který je dost OP. Nechybí ani módy jako versus, survival, souboje týmů nebo trénink. I téměř čtvrtstoletí od původního vydání je SW: MoTK stále ptákovina.

Star Wars: Masters of Teräs Käsi Star Wars: Masters of Teräs Käsi

Jenže dnes, když se na hru podíváme jako na retro, jde o docela zajímavý kousek. Ve dvou s kamarádem je hra celkem zábavná. Můžete se jí totiž smát společně. Takže pokud máte Hvězdné války rádi a jste tolerantní, pobavíte se. Tento titul se však v Česku moc nevidí, jde vcelku o sběratelský kousek. Lze ho však sehnat na zahraničních aukčních portálech. V dobrém a kompletním stavu má cenu kolem sedmi stovek.

Seznam zápasníků Arden Lyn

Boba Fett

Luke Skywalker

Han Solo

Leia Organa

Chewbacca

Thok

Hoar

Darth Vader

Slave Leia Organa

Stormtrooper

Mara Jade

Jodo Kast

Další pokusy o Star Wars bojovky

Že se po Masters of Teräs Käsi ještě někdo pokusil o tvorbu Star Wars bojovky, bylo vskutku odvážné. V roce 2008 vyšla na pár chvil zábavná taškařice Star Wars: The Clone Wars – Lightsaber Duels (dobová recenze na Bonuswebu), v níž lze máchat světelným mečem pomocí pohybového ovládání. To je samozřejmě naprosto skvělé. Hra však dojela na málo obsahu. Darth Vader, Yoda a Starkiller ze Star Wars: Force Unleashed se objevili v povedené bojovce SoulCalibur IV jako hostující postavy. Že se do historického pojetí hry vůbec nehodí, nikdo moc neřešil, protože za ně všichni byli rádi.



Dokonalý protijed ze staré školy Pokud si chcete na PlayStation zahrát opravdu dobrou sci-fi bojovku, vyzkoušejte Star Gladiator – Episode 1: Final Crusade z roku 1996 od Capcomu. Jde o vážně zábavnou a povedenou bojovku ne nepodobnou Hvězdným válkám. Čím to je, že si je hra svým pojetím tak podobná Star Wars: Masters of Teräs Käsi? Náhoda to není!

Jak kdysi prozradil Seth Killian – komunitní manažer Capcomu, hra měla být původně ve spolupráci s LucasArts vyvíjena jako Star Wars mlátička. Od zapojení japonského vývojářského giganta však bylo nakonec upuštěno. Škoda! Hra se dočkala slušného pokračovaní pro Dreamcast. V Japonsku ho pojmenovali Star Gladiator 2: Nightmare of Bilstein, zatímco v Evropě nese název Plasma Sword: Nightmare of Bilstein.

Verdikt: Star Wars: Masters of Teräs Käsi je objektivně špatná bojovka i dnes. Fandy retrogamingu a Hvězdných válek však určitě pobaví a rozesměje. Stejně jako naštve.



Hodnocení: 50 %