Podívejte se na uniklé záběry z nerealizované Star Wars střílečky

Pamatujete si na vesmírné simulátory X-Wing a Tie-Fighter, které počátkem 90. let patřily mezi povinnou výbavu všech fanoušků Hvězdných válek? Nejste sami.

Kdo by si rád nezahral původní X-Wing v lepší grafice, že?

Společnost Double Damage proto v roce 2016 vypracovala koncept moderní adaptace těchto klasických her tak, aby vyhovovaly dnešnímu publiku. Jenže Electronic Arts se předvedená ukázka zřejmě nelíbila natolik, aby titul vůbec mohl jít do produkce, a to znamenalo jeho konec. Jak vše mohlo vypadat, se nyní můžete podívat na krátkém videu od jednoho ze zaměstnanců studia. Vzhledem k tomu, že to je jen hrubý prvotní nástřel, to vůbec nevypadá špatně, že?

Ale bohužel, EA mají se značkou Star Wars jiné plány a vesmírná střílečka se singleplayerovou kampaní mezi ně evidentně nepatří. Je to sice škoda, ale mód Galactic Assault z Battlefrontu 2 také není úplně k zahození, nemyslíte?