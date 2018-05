State of Decay 2 nalákal už přes milion hráčů

Survival zombie akce State of Decay 2, která vyšla exkluzivně na PC a Xbox One, nalákala za méně než týden po vydání přes milion hráčů. Neznamená to ovšem, že se prodal stejný počet kusů. Hra je totiž ihned po vydání součástí služby Xbox Game Pass, která za 149 korun měsíčně zpřístupní knihovnu her na Xbox One a Xbox 360.

State of Decay 2