RECENZE: State of Decay 2 je plná prohnilých zombií i zapáchajících chyb

Většina z nás horko těžko přežívá pondělí ve škole nebo v práci, ale to je nic proti tomu, co čeká na hrdiny nové videohry State of Decay 2 pro Xbox One a PC. Stejně jako v jejím pět let starém předchůdci z Xboxu 360, který se dočkal v roce 2015 kompletní Year One Survival Edition pro současnou konzoli Microsoftu, se parta nešťastníků ocitá ve světě stiženém zombie apokalypsou. Pokud jste předchozí díl hráli, víte moc dobře, která bije. A tím nemyslíme jen to, že se venku potulují chodící mrtvoly, které by z vás nejradši udělaly barbecue. Jde o známé herní základy, schéma a postupy, na kterých pokračování pevně stojí.

Tutoriál s lesbičkami

State of Decay 2

Hra začíná trefným tutoriálem, který naučí hráče ovládací mechanismy, ukáže mu hrůzy postapokalyptického světa a naučí ho se o sebe postarat, stejně jako věnovat pozornost průzkumu okolí, který je stěžejní k přežití. Vybrat si můžete ze tří dvojic, které vás zasvětí do dění v děsivém prostředí. Jde o rozhádané sourozence, kamarády ze střední a lesby po rozchodu. Příběh hraje v SoD 2 druhé housle, je nevýrazný a odehrává se na pozadí veškerého dění. Některé postavy, jejich průpovídky, názory a hlášky si však oblíbíte. Dávat na ně však budete muset pozor. Smrt je ve hře permanentní, takže je potřeba spousta obezřetnosti.

Jakmile absolvujete povinný tutoriál, čeká vás zásadní rozhodnutí, kam se vydáte. Na výběr máte totiž ze tří středně velkých map, kde rozehrajete osudy svých hrdinů. Později ve hře přijde možnost se přesunout jinam, ale nejde o nic snadného. Ze všeho nejdříve musíte najít domov, který se stane vaší základnou. Z obyčejného domku budete muset vybudovat místo se vším potřebným. Od postelí ke spaní přes zahradu pro pěstování potravin až po výcvikové středisko pro boj. Míst k budování zařízení však bývá málo a kromě těch základních nezbude na ostatní moc prostoru.

Morálka je základ

State of Decay 2

Časem si osvojíte celý překvapivě komplexní management základny, v němž budete kontrolovat například i hluk, aby nepřilákal nemrtvé. Domov však nestačí. Pod svoji záštitu musíte získat i budovy, v nichž se bude vařit jídlo nebo budou vytvářet stavební materiály. Malá zahrádka na dvorku nestačí k nakrmení mnoha hladových krků. Management dá pořádně zabrat, takže zpočátku budou všichni nešťastní, vyhladovělí a frustrovaní. Morálka, o kterou je potřeba se starat, klesne. To může vést k tomu, že se u vás doma chlapi poperou a vzhledem k hernímu arzenálu nejenom nožem nebo sekyrou.

Pozdravujeme The Walking Dead Pokud si myslíte, že tvůrci z Undead Studios jsou fanatickými fanoušky seriálu The Walking Dead, souhlasíme s vámi. Inspirace je více než zřejmá. Kromě pojetí přežití, umírání a explicitního násilí vidíme největší kopírování v oblasti soundtracku. Tolik kytar, houslí a smyčců, eh, to je síla. Je to děs. Ne že by se nám soundtrack k The Walking Dead někdy líbil, to vůbec. Kromě brostepového songu Knife Party - Internet Friends trpíme u hudby seriálu pokaždé, když se koukáme, i když ho stále nedokážeme přestat sledovat.

V takovém případě je budete muset přesvědčit, aby zůstali. Každá postava potřebuje ke spokojenosti něco jiného, ale pokaždé jde o stereotypy. Voják chce někoho zabít nebo sehnat více munice, doktorka potřebuje lékařské materiály atd. Shánět nové duše do týmu pak budete muset chtě nechtě.

State of Decay 2

Připravte se, že se ve hře budete otáčet, protože se budete starat o kvanta věcí a úkolů. Alespoň si můžete být jistí, že za pár hodin tuto srandu nedohrajete. Naopak, životnost SoD 2 je jeho silnou stránkou. Stejně jako jeho zaměření na přežití. Je to survival hra se vším všudy, až vám možná její nároky přijdou nepřiměřené. Ale zkuste si vykračovat po ulici, když máte za zadkem chodící mrtvolu.

Pomalu, ale potichu. Rychle, ale nahlas

Dost možná nejdůležitější ze všeho je hledání surovin, jídla, zbraní a předmětů. Bez zbraní se nemůžete bránit, bez jídla nemůžete žít, a tak se smiřte s tím, že minimálně třetinu herního času se budete probírat odpadky. Ale co byste čekali v postapokalyptickém světě, drive-in? Hodně se nám líbí možnost prohledávat bedny, pytle a automaty potichu s možností rychlejšího, ale nebezpečnějšího prošmejdění. V takovém případě ale počítejte s tím, že budete hlasitější a přilákáte nechtěnou pozornost. A to může být fatální. Druhů nemrtvých je více než v jedničce, za což děkujeme bohu i proklínáme satana. Chápete, rozmanitost nepřátel je dobrá věc, ale stát se jejich zákuskem naštve.

State of Decay 2

Takže zde máme klasické pomalu se šourající zombie, které vám zatopí většinou pouze v případě, pokud je jich velká přesila a vy nemáte dost munice, zbraní ani sil k útěku. Pak narazíte na nafouknuté pupkáče Bloatery, kteří po zneškodnění explodují a zamoří celé okolí. Feralové jsou hbití a agresivní jako divá zvěř. Zaměřit je je skoro nemožné. Vřeštící Screameři nadělají také velkou paseku, jelikož svými výkřiky přilákají další zombie. Nejtužšími protivníky jsou morbidně obézní Juggernauti, kteří nepadnou ani po mnoha ranách ani výstřelech. Na ně spotřebujete nejvíc munice, energie a vlastních nervů.

Pozor na mor

Největší novinkou je však přítomnost morových zombií. Oči jim světélkují rudě, jsou bytelnější a agresivnější. Kumulují se vždy kolem masivních morových srdcí, která musíte všechna eliminovat. Právě jejich likvidace rozhoduje o vašem postupu hrou. Boj jako takový připomíná akci z pohledu třetí osoby z přelomu generací Xbox/Xbox 360. Dá se na něj zvyknout, ale je trochu neohrabaný.

Na střelné zbraně při hraní narazíte, na munici do nich již méně. Té je samozřejmě poskrovnu. Chladné zbraně jsou něco jiného, na ty narazíte na každém kroku. Ať už půjde o páčidla, srpy, kladiva, nebo baseballové pálky. Všechny se po čase rozbijí.

State of Decay 2

Pro pohyb po okolí nejlépe poslouží automobily s příjemným arkádovým ovládáním. Srazit nemrtvého otevřenými dveřmi je hodně cool. Méně však potěší jejich fyzika po kolizi. I malá srážka s překážkou je odpálí do vzduchu. Vozy však skvěle slouží k získávání vybavení. Prostě nasednete do káry, vyjedete někam, posbíráte, co můžete a vše naházíte do kufru. To je hodně realistické.

Management předmětů sice není úplně pohodlný, ale to kousanec od mrtvoly taky ne. Auta se samozřejmě také rozbíjejí, potřebují servis a benzin. V SoD 2 není nic vyloženě snadné. Trochu to bohužel zabíjí hratelnost a zábavnost.

Technická stránka hry je jako rozpadající se zombie

Co se technické stránky týče, je na tom hra skoro jako zombie z filmu George A. Romera. Rozpadá se. Vizuálně na tom není SoD 2 nejhůře. Hra samozřejmě nedosahuje kvalit AAA titulů, ale prostředí je pěkné a tvůrci si dali záležet s hrou světla. Podpora 4K rozlišení a dynamického rozsahu HDR je na Xboxu One X skoro samozřejmostí, ale na ničem jiném ve hře hardware nejvýkonnější konzole světa neuvidíte ani náhodou. Framerate je hotová ostuda. Hra běží na nezamčených 30 fps velmi výjimečně, při situacích, kdy je na obrazovce hodně postav, klesá toto číslo klidně na třetinu. Máte pak pocit, že se pohybujete v neviditelné želatině.

State of Decay 2

K tomu si připočtěte spoustu bugů a vyjde vám ze hry docela ostuda. Ty grafické jako poletující zombie vás rozesmějí. Ty, u nichž se zaseknete o předměty, projedou vámi textury a bude hrozit, že hru musíte rozehrát znovu od posledního uloženého místa, vás akorát naštvou. Bugy potřebují tvůrci vychytat lépe.

State of Decay 2 je zajímavá, ale rozhodně ne dokonalá zombie hra v otevřeném světě. Jenže když se podíváte na její cenu, která se pohybuje kolem sedmi stovek, odpustíte jí mnohé. Na novinku je to hodně slušná suma. Zvláště když jde o hru hratelnou na Xboxu One i PC zároveň. Rozčísneme to jednoduše. Máte rádi zombie tématiku? Určitě tuto hru zkuste. Pokud nemáte, nevěnujte jí vůbec pozornost, nezaujme vás.