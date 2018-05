State of Decay 2 vyjde 22. května za příznivou cenu

Pokud se těšíte na pokračování zombie akce State of Decay (naše recenze), máme pro vás dobré zprávy. Hra vyjde již brzy, konkrétně 22. května, a navíc za sníženou cenu 30 dolarů (cca 600 Kč). Neznamená to však, že by šlo o budgetovou hru, autoři spíše do budoucna počítají s vydáváním placených doplňujících balíčků.