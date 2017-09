Konec stávky herních dabérů na dohled, dohodnout se trvalo téměř rok

Od loňského října trvala stávka herců organizovaných do organizace Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), která požadovala po videoherních společnostech lepší pracovní podmínky (psali jsme tady). Nyní to vypadá, že obě strany konečně dospěly k dohodě.

Life is Strange: Before the Storm se díky bohu povedlo navzdory změně dabérky.

Stávka se dotkla mnoha her, nejvíce postihla asi nedávný prequel ke skvělému interaktivnímu seriálu Life is Strange: Before the Storm. Herečka Ashly Burch nemohla znovu propůjčit hlas své postavě Chloe a na celém projektu tak pracovala pouze jako konzultantka.

Klíčovým bodem sporu byly samozřejmě peníze, kdy SAG-AFTRA požadovala pro dabéry procenta ze zisku po dosažení každých dvou milionů prodaných kopií. Argument proti byl zřejmý – pokud tyto bonusy dostanou dabéři, bude je moci požadovat i každý programátor a pak se firmy nedoplatí. V předběžné dohodě tak tento požadavek nahradil bonus za jedno nahrávání, který může dosáhnout až hodnoty 2100 dolarů (cca 46 000 Kč) za deset sezení.

Součástí dohody je také zpřehlednění detailů všech zakázek dopředu. Herci dříve často při rozhodování o přijmutí zakázky nevěděli o podstatě natáčení vůbec nic. Nyní musí být dopředu upozorněni o povaze dabovaných postav. Zda-li budou muset mluvit sprostě, natáčet scény se sexuálním obsahem, případně hodně křičet nebo umírat, což prý poškozuje hlasivky.

Dohodu si momentálně pochvalují obě strany konfliktu, je však nutné upozornit, že je pouze předběžná. SAG-AFTRA ji ještě musí oficiálně schválit, což by se snad mohlo stát na říjnovém národním výboru.