Vývojáři si psali pozitivní recenze vlastní hry, Steam zakročil

Do těžké situace se dostala firma Insel Games, sídlící na Maltě. První dny prodeje jejich nejnovějšího RPG Wild Buster: Heroes of Titan totiž nedopadly dobře a hře se nepodařilo nasbírat ani tolik uživatelských recenzí, aby jí Steam mohl vypočítat průměrné hodnocení. A to pro potenciální zákazníky není vůbec dobré znamení.

Prosadit se na Steamu je pro vývojáře stále těžší a těžší.

Bohužel Insel Games zvolili asi to nejhorší možné řešení, jaké mohli. Jeden ze zakladatelů firmy se totiž obrátil na vlastní zaměstnance s hodně důrazným doporučením, že by si měli vlastní hru na Steamu koupit a poté k ní napsat pozitivní recenzi.

K jeho smůle však tento e-mail, v němž dokonce hrozí tím, že kdo mu neukáže fakturu dokazující koupi hry, půjde na kobereček, prosákl na veřejnost. Nejenže z toho má celá firma velikou ostudu, ale do věci se vložili i provozovatelé Steamu a za flagrantní porušení pravidel odstranili celou produkci Insel Games ze Steamu. Což pro takto malou společnost znamená v podstatě rozsudek smrti.

Tento e-mail celou situaci způsobil.

Jejich hry si sice můžete nadále koupit například na jejich oficiálních stránkách nebo Humble Storu, ale ruku na srdce – pokud se jim nepodařilo zaujmout v obchodě s nejširší uživatelskou komunitou, jen těžko se budou prosazovat jinde. Známe rčení, že negativní reklama je také reklama, tady zjevně nemůže fungovat.